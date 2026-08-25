Kroz Hormuški tjesnac prošla samo dva tankera, najmanje od početka svibnja

ATTA KENARE/AFP

Samo su dva tankera u ponedjeljak prošla kroz Hormuški tjesnac, ključnu energetsku pomorsku rutu, što je najmanje plovila s robom koja su u jednom danu prošla tim tjesnacem od početka svibnja, a oba su uplovila u Perzijski zaljev, pokazuju podaci o kretanju brodova, objavio je u utorak Reuters.

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Broj je znatno manji i od desetodnevnog prosjeka od 14 plovila. Prema podacima platforme za praćenje brodova Kpler, do 8:57 sati po srednjouropskom vremenu u utorak su kroz tjesnac iz Omanskog zaljeva uplovili jedan vrlo veliki brod za prijevoz plina i jedan vrlo veliki tanker za prijevoz sirove nafte.

U odnosu na nedjelju, kada je kroz tjesnac prošlo sedam plovila svih vrsta, broj je manji, no podaci bi se mogli promijeniti jer su pojedini brodovi tijekom prolaska isključili transpondere za navigaciju.

Odvojeni preliminarni podaci platforme Vortexa pokazuju da je u ponedjeljak kroz Hormuz prevezeno oko pet milijuna barela nafte dnevno.

Prosječni dnevni promet nafte kroz Hormuški tjesnac u sedam dana do 23. kolovoza iznosio je između šest i sedam milijuna barela.

'Eskalacija sukoba u regiji ili napadi na brodove mogu dodatno poremetiti promet kroz Hormuz'

Iran je objavio da je stavio na crnu listu 45 tankera zbog kršenja njegovih pravila o prolasku kroz tjesnac te zaprijetio mjerama protiv plovila koja s njima obavljaju prekrcaj tereta s broda na brod, čime dodatno raste pritisak na ključni pomorski put šest mjeseci nakon početka rata s Iranom.

„Tek treba vidjeti kako će Iran moći osigurati poštivanje tih pravila među plovilima koja ih ne poštuju”, rekao je viši tržišni analitičar u Vortexi Xavier Tang, upozorivši da bi eskalacija sukoba u regiji ili napadi na plovila u tjesnacu mogli dodatno poremetiti promet kroz Hormuz.

Prije sukoba kroz tjesnac je prolazila otprilike petina svjetskog pomorskog prometa sirovom naftom i ukapljenim prirodnim plinom.

Prijetnja Irana

Iran je također zaprijetio osvetom zbog proširenih američkih sankcija kojima Washington nastoji prekinuti njegov glavni izvor prihoda, istodobno izražavajući uvjerenje da će se njegovi ključni trgovinski partneri oduprijeti pritisku SAD-a.

Američki ministar financija Scott Bessent u ponedjeljak je predstavio nove mjere, ali ipak nije uveo najstrože sankcije. Upozorio je da bi zemlje koje nastave trgovati s Iranom mogle izgubiti pristup financijskom sustavu utemeljenom na američkom dolaru.

U ponedjeljak je kroz Bab el-Mandeb, još jedan važan pomorski prolaz na suprotnoj strani Arapskog poluotoka, prošlo 30 plovila, pokazuju podaci Kplera, dok ih je u nedjelju prošlo 28, što je približno u skladu s desetodnevnim prosjekom.