ESLJP presudio u korist hrvatskog ribara, slovenski sudovi mu uskratili prava

ESLJP je pritom posebno naglasio da valjanost i pravni učinci arbitražne odluke u odnosima Hrvatske i Slovenije nisu bili predmet postupka, zbog čega sud nije odlučivao o tim pitanjima, nego je svoje ispitivanje ograničio isključivo na to jesu li prekršajni postupci protiv podnositelja bili u skladu s konvencijskim postupovnim jamstvima.