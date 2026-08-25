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IZVJEŠĆE NZJZ-A

Analiza vode u PGŽ-u: Na nekoliko mjesta pronađena i Escherichia coli

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N1 Info
|
25. kol. 2026. 08:02
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Voda PIXABAY
Ilustracija: Pixabay

Grad Delnice oglasio se jutros na Facebooku i objavio izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za uzrokovanje vode.

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Objavu prenosimo u cijelosti:

"Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ daje izvješće za uzorkovanje vode:

Izmjerene vrijednosti parametara određene u uzorku vode NISU SUKLADNE maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju u naseljima:

- Belo zbog snižene koncentracije vodikovih iona,

- Čedanj i Kupa zbog prisustva koliformnih bakterija i bakterije Escherichia coli,

- Gusti Laz zbog prisustva koliformnih bakterija,

- Guče Selo, Ševal, Grbajel zbog prisustva koliformnih bakterija, enterokoka i bakterije Escherichia coli te povećanog broja kolonija na 22°C", napisali su.

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Teme
bakterije delnice escherichia coli uzorkovanje vode voda voda za piće

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