Kuba pokrenula razgovore s SAD-om

Trump je više puta rekao da su Sjedinjene Države već u razgovorima na visokoj razini s kubanskim predstavnicima. Do sada je kubanska vlada negirala da su u tijeku bilo kakvi službeni sastanci, ali nije izričito demantirala medijska izvješća o zakulisnim razgovorima s Raulom Guillermom Rodriguezom Castrom, unukom 94-godišnjeg Raula Castra koji još uvijek ima veliki utjecaj. Rodriguez Castro sjedio je iza Diaz-Canela i među dužnosnicima Komunističke partije prikazanim na videu.