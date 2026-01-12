Oglas

ODOGVOR NA TRUMPOVE IZJAVE

Kubanski predsjednik demantirao Trumpa: Nema razgovora

Hina
12. sij. 2026. 16:43
(FILES) Cuba's President Miguel Diaz-Canel gestures during the BRICS summit second plenary session in Rio de Janeiro
Pablo PORCIUNCULA / AFP

Kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel u ponedjeljak je rekao da nema razgovora s vladom Sjedinjenih Država, što je očit odgovor na Trumpove izjave dan ranije, koji su ukazivali na to da dvojica dugogodišnjih protivnika komuniciraju.

Trump je u nedjelju novinarima rekao da SAD "razgovara s Kubom", no nije precizirao o čemu se raspravljalo u tim navodnim razgovorima, ali je rekao da će se "uskoro doznati".

Diaz-Canel je negirao bilo kakve aktualne razgovore osim tehničkih kontakata u području migracija.

"Kao što je povijest pokazala, da bi odnosi između Sjedinjenih Država i Kube napredovali, oni se moraju temeljiti na međunarodnom pravu, a ne na neprijateljstvu, prijetnjama i ekonomskoj prisili", rekao je Diaz-Canel.

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je rekao da Kuba više neće primati ni naftu ni novac od Venezuele, pa je toj otočnoj državi predložio dogovor sa Sjedinjenim Državama prije nego što bude prekasno.

Venezuela je najveći opskrbljivač Kube naftom, ali otkad su američke vojne snage zarobile i odvele venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, Trump je uspješno izvršio pritisak na privremenu predsjednicu države Delcy Rodriguez koja sada šalje venezuelsku naftu u Sjedinjene Države. "VIŠE NEĆE BITI NAFTE NI NOVCA ZA KUBU - NULA! Iskreno predlažem da postignu dogovor PRIJE NEGO ŠTO BUDE PREKASNO", napisao je Trump u nedjelju na svojoj platformi Truth Social.

Teme
Donald Trump Kuba Miguel Diaz-Canel

