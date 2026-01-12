Kubanski predsjednik demantirao Trumpa: Nema razgovora

Venezuela je najveći opskrbljivač Kube naftom, ali otkad su američke vojne snage zarobile i odvele venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, Trump je uspješno izvršio pritisak na privremenu predsjednicu države Delcy Rodriguez koja sada šalje venezuelsku naftu u Sjedinjene Države. "VIŠE NEĆE BITI NAFTE NI NOVCA ZA KUBU - NULA! Iskreno predlažem da postignu dogovor PRIJE NEGO ŠTO BUDE PREKASNO", napisao je Trump u nedjelju na svojoj platformi Truth Social.