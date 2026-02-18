Lavrov: Kuba je naša bratska nacija, pozivamo SAD da ukine pomorsku blokadu

Rusija je poručila da čini sve što može kako bi pomogla Kubi da prebrodi američke napore da otok liši nafte, ali je bila oprezna u pogledu toga što reći kako to čini. Veleposlanik Moskve na Kubi nedavno je rekao da "pretpostavlja" da će Rusija nastaviti opskrbljivati ​​Kubu naftom.