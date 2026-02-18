Oglas

Lavrov: Kuba je naša bratska nacija, pozivamo SAD da ukine pomorsku blokadu

Hina
18. velj. 2026. 16:22
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and Cuba's Foreign Minister Bruno Rodriguez enter a hall during a meeting in Moscow
HECTOR RETAMAL / POOL / AFP

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je u srijedu svom kubanskom kolegi Bruni Rodriguezu da je Moskva pozvala SAD da ne uvede potpunu pomorsku blokadu Kube te se založio za pregovore, dok Axios javlja da američki državni tajnik Marco Rubio vodi tajne razgovore s unukom Raula Castra.

Sergej Lavrov opisao je Kubu "bratskom nacijom" na početku razgovora s Brunom Rodriguezom. Očekuje se da će kubanski ministar kasnije u srijedu razgovarati i s predsjednikom Vladimirom Putinom.

"Zajedno s većinom članica međunarodne zajednice pozivamo Sjedinjene Države da pokažu zdrav razum i odgovornost te se suzdrže od planova za pomorsku blokadu otoka slobode", rekao je Lavrov.

"Kategorički odbacujemo neutemeljene optužbe protiv Rusije i Kube, kao i naše suradnje koja navodno predstavlja prijetnju interesima Sjedinjenih Država ili bilo koga drugoga", dodao je. 

Rusija je poručila da čini sve što može kako bi pomogla Kubi da prebrodi američke napore da otok liši nafte, ali je bila oprezna u pogledu toga što reći kako to čini. Veleposlanik Moskve na Kubi nedavno je rekao da "pretpostavlja" da će Rusija nastaviti opskrbljivati ​​Kubu naftom.

Lavrov je rekao da bi se sve razlike između Washingtona i Havane trebale riješiti kroz "dijalog pun međusobnog poštovanja" te je rekao da je Kuba spremna na "iskrene pregovore".

Američki državni tajnik Marco Rubio održao je tajne razgovore s unukom bivšeg predsjednika Kube Raula Castra, izvijestio je u srijedu Axios, pozivajući se na osobe upućene u to pitanje. 

"Ne bih to nazvao baš "pregovorima" koliko "raspravama" o budućnosti", izvijestio je Axios, pozivajući se na riječi visokog dužnosnika Trumpove administracije, misleći pritom na razgovore između Rubija i Raula Guillerma Rodrigueza Castra, unuka Raula Castra.

Reuters nije mogao odmah potvrditi izvješće, a State Department nije odmah odgovorio na upit da komentira slučaj.

Američko-kubanski odnosi Kuba Nafta Pomorska blokada Rusija Rusko-kubanski odnosi Sergej Lavrov

