Europa i Ujedinjeno Kraljevstvo očajnički trebaju rusku energiju dok se globalna ponuda smanjuje, upozorio je ovaj tjedan čelnik ruskog državnog investicijskog fonda Kiril Dmitrijev.
„Rusija će zasigurno primiti mnoge zahtjeve iz Europe i Britanije … i odlučit će hoće li ih ispuniti ili ne“, predvidio je Dmitrijev na sastanku Saveza industrijalaca i poduzetnika Rusije, prema državnoj novinskoj agenciji RIA Novosti. „Naša je prognoza vrlo jasna: Europa i Britanija preklinjat će za ruske energetske resurse“, dodao je, piše POLITICO.
Dmitrijev, koji vodi Ruski fond za izravna ulaganja, rekao je da bi cijena nafte mogla porasti na 150 do 200 dolara po barelu kako sukob na Bliskom istoku potresa globalna energetska tržišta, upozorivši na „najtežu energetsku krizu“ za koju Europa nije spremna.
Također je ustvrdio da je Zapad „pucao sam sebi u nogu“ smanjujući ovisnost o ruskoj energiji nakon sveobuhvatne invazije Moskve na Ukrajinu 2022. godine.
Dmitrijev, sve vidljiviji ekonomski izaslanik Kremlja koji je pregovarao sa SAD-om o ratu u Ukrajini, posljednjih je dana pojačao svoju retoriku, prikazujući Rusiju kao nezamjenjivu za globalna energetska tržišta u uvjetima smanjenja ponude te tvrdeći da su zapadne sankcije imale suprotan učinak.
Njegove optimistične izjave dolaze u trenutku kada cijene energije naglo rastu jer iranska blokada Hormuškog tjesnaca remeti tokove ukapljenog prirodnog plina i gura cijenu sirove nafte prema 100 dolara po barelu, potičući strah od šireg gospodarskog šoka.
Zasad Bruxelles ostaje pri svom stajalištu.
„Ne postoji put natrag prema ovisnosti o ruskoj energiji“, izjavio je ovaj tjedan povjerenik EU za energetiku Dan Jørgensen, inzistirajući da blok ne bi trebao uvoziti „ni jednu jedinu molekulu“.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
