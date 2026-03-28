„Rusija će zasigurno primiti mnoge zahtjeve iz Europe i Britanije … i odlučit će hoće li ih ispuniti ili ne“, predvidio je Dmitrijev na sastanku Saveza industrijalaca i poduzetnika Rusije, prema državnoj novinskoj agenciji RIA Novosti. „Naša je prognoza vrlo jasna: Europa i Britanija preklinjat će za ruske energetske resurse“, dodao je, piše POLITICO.