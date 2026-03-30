duboki raskol
Šok iz tabora Putinovih najvećih pristaša, situacija izmiče kontroli
Vladimir Putin suočava se s pobunom svojih najvećih pristaša rata u Ukrajini, usred strahova od nadolazećeg puča. Neviđeni val defetizma oko rata zahvatio je, kako piše Express, najodanije pristaše „toksičnog“ diktatora iz Kremlja.
To dolazi nakon vala razarajućih ukrajinskih napada dronovima i projektilima koji su paralizirali Putinov izvoz nafte i teško pogodili njegove ključne vojne tvornice. Ruski napredak na bojišnici gotovo je stao, uz poneke uzmake, dok gubici dosežu katastrofalnih 8.000 ili više vojnika tjedno. „Opet su nas udarili tamo gdje najviše boli“, bijesnio je državni TV propagandist i ratni komentator Aleksandr Sladkov, nakon pet dana napada na glavno rusko izvozno naftno čvorište, neometano ruskom protuzračnom obranom. „Luka u Ust-Lugi na Finskom zaljevu ponovno gori.“
Činilo se da se ruga Putinu (73), uspoređujući ga s Baldrickom iz britanske humoristične serije Blackadder, dok su stroga ograničenja kritiziranja kremaljskog ratnog huškača popustila. „Mnogo se govori iza kulisa o našem navodno lukavom planu“, izjavio je, piše Express.
Otvorena tvrdnja da je ruska elita izgubila povjerenje u Putina
„Ali neki sumnjaju: kakav je to lukav plan u kojem naše poslovanje tuku kao muhe muholovkom?“
Najveći ruski proratni „Z-bloger“ na Telegramu, Yuriy Podolyaka, optužio je Putinov režim za vojnu nesposobnost, tvrdeći: „Ne mislim da ćemo uspjeti preokrenuti situaciju u sljedećih nekoliko mjeseci.“ Otvoreno je pohvalio Ukrajince. „Naš neprijatelj je vrlo, vrlo ozbiljan i, usput, uči vrlo brzo – mnogo brže nego mi.“
Ova neviđena reakcija dodatno je pogodila Putina, a još jedan ratni fanatik, Maksim Kalashnikov, otvoreno je rekao da je ruska elita izgubila povjerenje u Putina. „Naša vladajuća [klasa] sada vidi trenutačno vodstvo kao toksičnu figuru – ne više kao prednost, nego kao teret“, rekao je. „Vrlo žele da ovaj rat završi, da se vrate stara dobra vremena kada se moglo slobodno putovati na Zapad, ne strahovati od sankcija, prodavati energente i ponovno osvojiti europsko tržište.“
Simbolično, govorio je ispred slike Mihaila Gorbačova, posljednjeg vođe Sovjetskog Saveza, koji je kratko bio svrgnut u puču 1991. prije raspada države.
Putinov vlastiti ultranacionalistički ideolog Alexander Dugin susreo se s vojnicima na bojištu i zatekao ih u „pomahnitalom bijesu pomiješanom s očajem“.
„Nisam očekivao da će sve biti tako teško i ozbiljno.“
U Rusiji raste bijes
Tijekom više od četiri godine rata, Putin nikada nije otišao na bojišnicu razgovarati s običnim vojnicima – za razliku od svog protivnika Zelenskog.
U zboru pesimizma oko rata, još jedan ruski propagandist, ratni dopisnik Putinova omiljenog lista Komsomolskaya Pravda, Grigory Kubatyan, priznao je da golema ruska vojska podbacuje te da su sada potrebni mirovni pregovori.
„Rat se mora dobiti ili završiti kako bi se spasili životi“, rekao je.
„Tijekom protekle četiri godine nismo uspjeli ili nismo htjeli pobijediti. Zato ćemo morati pregovarati. Nemoguće je voditi rat unedogled.
Naši ljudi na prvoj liniji su heroji. Ali oni su ljudska bića i treba im odmor.“
Sve se to događa dok u Rusiji raste bijes jer se Putin sprema na prvi travnja blokirati Telegram, popularnu aplikaciju za razmjenu poruka – ključnu na bojištu, ali i za poslovanje i svakodnevnu komunikaciju.
„Ovo je jednako ludo kao zabrana alkohola koja je zapečatila sudbinu Gorbačova“, stoji u jednom komentaru.
Umjesto toga, Rusi se prisiljavaju na korištenje aplikacije MAX – alata za nadzor pod kontrolom sigurnosne službe FSB, koji je, nevjerojatno, u vlasništvu člana Putinove obitelji.
Blokada interneta diljem Moskve i drugih gradova
To dolazi nakon blokade interneta diljem Moskve i drugih gradova i regija zbog neodređenih „sigurnosnih razloga“, što je potaknulo tvrdnje o strahu Kremlja od puča. Državni medijski meme ismijao je zabranu, zamišljajući sličnu situaciju u rimsko doba:
„Trebamo li, u borbi za sigurnost legija, također napustiti voštane pločice i prenositi naredbe i izvješća samo usmeno, iz pamćenja?“
Dok je svjetska pozornost usmjerena na Perzijski zaljev, Putinovi javni nastupi smanjeni su za 24% u posljednja tri mjeseca, dok je nezadovoljstvo u Rusiji poraslo na opasne razine, uz najniže rejtinge od početka rata.
„Izostanak ruskog vođe posebno je primjetan posljednjih tjedana zbog neobičnog vala javnog nezadovoljstva izazvanog stalnim prekidima mobilnog interneta, blokadom popularne aplikacije Telegram (koja se intenzivirala sredinom ovog mjeseca) i masovnim pokoljem stoke u Sibiru zbog straha od bolesti“, rekla je politička analitičarka Farida Rustamova.
„Putinova suzdržanost – i neuobičajena razina nezadovoljstva ovaj put – mogli bi postati toksična kombinacija za režim.“
Promatrači predviđaju i mogući puč
Neki promatrači sada predviđaju puč – donedavno nezamisliv – možda iz samog vrha vlasti. „Događaji poput blokade Telegrama i stvaranja razloga za javno nezadovoljstvo djeluju namjerno i podsjećaju na pripreme za državni udar, revoluciju ili nešto slično“, upozorio je komentator Evgeny Andrushchenko.
Odvjetnik Ilya Remeslo – čvrsti zagovornik invazije na Ukrajinu i osoba povezana sa sigurnosnim službama – rekao je da se sukob pretvorio u potpuni neuspjeh s do dva milijuna žrtava.
Ruski sociolog i politički komentator Igor Eidman rekao je da je Remeslova „pobuna“ znak dubokog raskola unutar elite. „To je zavjera značajnog dijela ruske elite koja je zainteresirana za prihvaćanje Trumpove ponude o zamrzavanju rata“, rekao je.
„Ta je skupina izrazito nezadovoljna što je Putin praktički odbio Trumpovu pruženu ruku.“ Eidman vjeruje da skupina iznutra „priprema uklanjanje Putina“.
Video u kojem Putin kašlje i zamuckuje dok snima čestitku za Međunarodni dan žena ovog mjeseca, prema njegovim riječima, primjer je pokušaja njegovog vlastitog kruga da ga oslabi. Još jedan ratni analitičar, Sergei Karnaukhov, rekao je: „Žao mi je nas i Rusije u cjelini.“
