Lavrov: Ukrajina je dronovima napala Putinovu rezidenciju. Oglasio se Zelenski

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je Ukrajina tijekom noći izvela napad dronovima na državnu rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti, objavila je ruska režimska novinska agencija Tass.
Oglas
"Konačni prijelaz kijevskog režima na politiku državnog terorizma"
Lavrov je rekao da će Rusija revidirati svoju pregovaračku poziciju kako bi se uzele u obzir, kako je naveo, “konačni prijelaz kijevskog režima na politiku državnog terorizma”, prenosi Tass.
⚡️⚡️⚡️BREAKING: An attack on the dictator’s residence? Lavrov claims Ukraine tried to assassinate Putin— NEXTA (@nexta_tv) December 29, 2025
Russia’s foreign minister accused Ukraine of attacking Putin’s residence.
According to him, on the night of December 29, more than 90 drones allegedly targeted the state… pic.twitter.com/1TyGo8C9em
Ruski šef diplomacije izjavio je da su ciljevi i vrijeme ruske odmazde već određeni, no istaknuo je da Moskva ne namjerava odustati od sudjelovanja u pregovaračkom procesu vezanom uz mirovni plan.
Lavrov je također potvrdio da zasad nema informacija o žrtvama ni o materijalnoj šteti nastaloj u navodnom napadu na Putinovu rezidenciju, objavila je agencija Tass. Ukrajina zasad nije komentirala ove tvrdnje ruskog šefa diplomacije.
Stigla reakcija Zelenskog: To je laž, Rusi pripremaju teren
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je optužba o napadu na Putinovu rezidenciju laž, dodajući da Moskva priprema teren za napad na vladine zgrade u Kijevu.
Nije zasad jasno je li Putin u to vrijeme bio u rezidenciji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas