Oglas

u novgorodskoj oblasti

Lavrov: Ukrajina je dronovima napala Putinovu rezidenciju. Oglasio se Zelenski

author
N1 Info
|
29. pro. 2025. 16:51
Vladimir Putin
AFP / SAJJAD HUSSAIN

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je Ukrajina tijekom noći izvela napad dronovima na državnu rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti, objavila je ruska režimska novinska agencija Tass.

Oglas

"Konačni prijelaz kijevskog režima na politiku državnog terorizma"

Lavrov je rekao da će Rusija revidirati svoju pregovaračku poziciju kako bi se uzele u obzir, kako je naveo, “konačni prijelaz kijevskog režima na politiku državnog terorizma”, prenosi Tass.

Ruski šef diplomacije izjavio je da su ciljevi i vrijeme ruske odmazde već određeni, no istaknuo je da Moskva ne namjerava odustati od sudjelovanja u pregovaračkom procesu vezanom uz mirovni plan.

Lavrov je također potvrdio da zasad nema informacija o žrtvama ni o materijalnoj šteti nastaloj u navodnom napadu na Putinovu rezidenciju, objavila je agencija Tass. Ukrajina zasad nije komentirala ove tvrdnje ruskog šefa diplomacije.

Stigla reakcija Zelenskog: To je laž, Rusi pripremaju teren

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je optužba o napadu na Putinovu rezidenciju laž, dodajući da Moskva priprema teren za napad na vladine zgrade u Kijevu.

Nije zasad jasno je li Putin u to vrijeme bio u rezidenciji.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
napad na putina napad na putinovu rezidenciju sergej lavrov vladimir putin

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ