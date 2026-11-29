BRANI PREMIJERA
Ministrica Vučković nakon ogorčenja Ličana objasnila zašto je pljeskala Plenkoviću
Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković oglasila se na Facebooku nakon što su stanovnici Like izrazili ogorčenje izjavama premijera Andreja Plenkovića o problemu nezakonito odloženog otpada u Gospiću.
Podsjetimo, građanska inicijativa "Gospić je naš dom" u nedjelju je uputila otvoreno pismo premijeru nakon njegovih izjava na 22. općem saboru HDZ-a, na kojem je problem nezakonito odloženog otpada u Gospiću nazvao "najmanjom sitnicom".
Iz inicijative su poručili da se premijer narugao strahu stanovnika Like za vlastito zdravlje, upozorivši na moguće dugoročne posljedice onečišćenja okoliša. Zamjerili su mu i korištenje izraza "pumpanje" u kontekstu građanskih prosvjeda.
Na njihove kritike reagirala je ministrica Vučković, koja je obrazložila zašto je pljeskala premijeru tijekom njegova govora.
"U Gospiću se dogodio zločin protiv okoliša"
Vučković je na Facebooku prozvala i neimenovanu političarku koja je, prema njezinim tvrdnjama, prošle godine u srpnju dogovarala komunikacijsku strategiju s pojedinim članicama građanske inicijative te pritom izjavila kako "ima puno gorih situacija, ali nisu uspjele zadržati pažnju javnosti i medija".
Ministrica tvrdi da se o tome govorilo i tijekom rasprave u Hrvatskom saboru te da to nikada nije demantirano.
"Pljeskali su jučer, osim mene, i mnogi drugi, jer znaju da se u Gospiću dogodio zločin protiv okoliša, da su taj zločin otkrila nadležna hrvatska tijela, da se sanacija počela pripremati odmah kad je to bilo moguće, da smo objavljivali sve podatke koje smo smjeli i mogli i da se mjere i objavljuju svi bitni pokazatelji za okoliš, vode, zrak i hranu", napisala je Vučković.
Ustvrdila je i da su pojedinci pokušali prikriti odgovorne, okriviti nevine, usporiti sanaciju i urušiti cjelokupni sustav gospodarenja otpadom, ali da u tome nisu uspjeli.
"Gospić je problem, ali puno lakši za riješiti"
Ministrica je potom branila Plenkovićev stav, ocijenivši da je problem nezakonito odloženog otpada u Gospiću lakše riješiti nego što je bilo provesti obnovu nakon potresa, nositi se s prekidima opskrbnih lanaca tijekom pandemije koronavirusa, oporaviti hrvatsko gospodarstvo ili uspostaviti sustav obrane od poplava u Sisačko-moslavačkoj županiji.
"Jest, lakši je i bio bi još lakši da ga nisu sustavno, ne vodeći računa o javnom interesu, potkopavali", poručila je.
Kao argument za svoje tvrdnje navela je tijek postupaka na drugim lokacijama, na kojima, prema njezinim riječima, nije bilo ponavljanja nabava, cijene su bile niže, a ugovaranje brže.
"Politička akcija ima politički odgovor"
Vučković se osvrnula i na mjerenja koncentracije PFAS-a u krvi stanovnika Gospića.
"Je li netko uvrijeđen ako sumnjamo u iskrenost onih koji organiziraju mjerenje PFAS-a u krvi sedam ili deset građana Gospića, a ne mjere stotinama koji žive oko Jakuševca?", upitala je ministrica.
Istaknula je da je zadovoljna rezultatima mjerenja u Gospiću, ali da se zbog osjetljivosti situacije ne opuštaju. Prozvala je i one koji, kako tvrdi, u Hrvatskoj i inozemstvu iznose neistine o tome da je Lika otrovana.
"Politička akcija ima politički odgovor", poručila je Vučković. Na kraju objave osvrnula se i na opći sabor HDZ-a.
"Naš je 22. opći sabor bio vedar i pun ljubavi za svaki pedalj Hrvatske. Bilo je mnogo Ličanki i Ličana, kao i ljudi iz svih dijelova Hrvatske. Zato i uspijevamo", zaključila je ministrica.
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