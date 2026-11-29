"Pljeskali su jučer, osim mene, i mnogi drugi, jer znaju da se u Gospiću dogodio zločin protiv okoliša, da su taj zločin otkrila nadležna hrvatska tijela, da se sanacija počela pripremati odmah kad je to bilo moguće, da smo objavljivali sve podatke koje smo smjeli i mogli i da se mjere i objavljuju svi bitni pokazatelji za okoliš, vode, zrak i hranu", napisala je Vučković.