Lufthansa je u ponedjeljak objavila je u ponedjeljak da će digitalizacijom i automatizacijom poslova ugasiti 4.000 radnih mjesta do 2030. godine, uz prognozu boljih poslovnih rezultata do kraja desetljeća.
Grupa Lufthansa trenutno zapošljava 103 tisuće radnika.
Uprava je navela i da u ovoj godini, prema novim prognozama, očekuje prilagođenu dobit prije kamata i poreza (EBIT) znatno veću od prošlogodišnjih 1,6 milijardi eura.
Podigli su i srednjoročne financijske ciljeve za razdoblje od 2028. do 2030. i sada očekuju prilagođenu dobit prije kamata i oporezivanja iskazanu udjelom u ukupnom prihodu u rasponu od osam do deset posto. Do sada bili su planirali udio od osam posto.
Profitabilnost namjeravaju poboljšati konsolidacijom svih avioprijevoznika u sastavu grupe pod čvršćom središnjom upravom.
Uz temeljni brend Lufthansu, grupa obuhvaća i SWISS, Austrian Airlines i Brussels Airlines, a vlasnica je i i manjinskog udjela u talijanskoj ITA-i.
Planovi uključuju i jačanje niskobudžetnog prijevoznika Eurowingsa i odjela logistike i tehničkog održavanja zrakoplova.
Lufthansa Technik ubrzanim će pak tempom razvijati novi odjel "Defense" kako bi učvrstila poziciju u sektoru koji bilježi rast.
Odjel u suradnji s njemačkim oružanim snagama i NATO-m "jamči maksimalnu operativnu spremnost", stoji u priopćenju na Lufthansinoj internetskoj stranici, i nudi rješenja za razvoj, integraciju, izmjenu i certificiranje složenih zrakoplovnih sustava".
Cilj je mjera pozicionirati grupu za budućnost, ali i osigurati održiv povrat dioničarima, objavila je uprava.
