Oglas

Do 2030.

Luftansa planira ugasiti 4.000 radnih mjesta

author
Hina
|
29. ruj. 2025. 11:49
lufthansa,
Christof STACHE / AFP, Ilustracija

Lufthansa je u ponedjeljak objavila je u ponedjeljak da će digitalizacijom i automatizacijom poslova ugasiti 4.000 radnih mjesta do 2030. godine, uz prognozu boljih poslovnih rezultata do kraja desetljeća.

Oglas

Grupa Lufthansa trenutno zapošljava 103 tisuće radnika.

Uprava je navela i da u ovoj godini, prema novim prognozama, očekuje prilagođenu dobit prije kamata i poreza (EBIT) znatno veću od prošlogodišnjih 1,6 milijardi eura.

Podigli su i srednjoročne financijske ciljeve za razdoblje od 2028. do 2030. i sada očekuju prilagođenu dobit prije kamata i oporezivanja iskazanu udjelom u ukupnom prihodu u rasponu od osam do deset posto. Do sada bili su planirali udio od osam posto.

Profitabilnost namjeravaju poboljšati konsolidacijom svih avioprijevoznika u sastavu grupe pod čvršćom središnjom upravom.

Uz temeljni brend Lufthansu, grupa obuhvaća i SWISS, Austrian Airlines i Brussels Airlines, a vlasnica je i i manjinskog udjela u talijanskoj ITA-i.

Planovi uključuju i jačanje niskobudžetnog prijevoznika Eurowingsa i odjela logistike i tehničkog održavanja zrakoplova.

Lufthansa Technik ubrzanim će pak tempom razvijati novi odjel "Defense" kako bi učvrstila poziciju u sektoru koji bilježi rast.

Odjel u suradnji s njemačkim oružanim snagama i NATO-m "jamči maksimalnu operativnu spremnost", stoji u priopćenju na Lufthansinoj internetskoj stranici, i nudi rješenja za razvoj, integraciju, izmjenu i certificiranje složenih zrakoplovnih sustava".

Cilj je mjera pozicionirati grupu za budućnost, ali i osigurati održiv povrat dioničarima, objavila je uprava.

Teme
Lufthansa NATO Njemačka

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ