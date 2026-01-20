Lukašenko se pridružuje Trumpovom "Odboru za mir" u Gazi

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko potpisao je u utorak sporazum o pridruživanju Odboru za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa, što je najnoviji korak u približavanju Washingtonu nakon godina međunarodne izolacije.
Predsjednički Telegram kanal objavio je videozapis Lukašenkovog potpisivanja dokumenta i citirao ga kako kaže da se nada doprinijeti miru u Ukrajini.
Aleksandra Lukašenka, koji je na vlasti od 1994., Zapad je dugo izolirao zbog, kako se tvrdi, nepoštivanja ljudskih prava i podrške ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u ratu u Ukrajini.
No, Donald Trump prošle je godine počeo ublažavati sankcije Bjelorusiji u zamjenu za puštanje političkih zatvorenika. Nazvao je Lukašenka "vrlo cijenjenim" vođom, što je osudila prognana bjeloruska oporba koja ga smatra diktatorom.
Poziv za pridruživanje Odboru za mir označava novu fazu u američkoj rehabilitaciji Lukašenka, dok Sjedinjene Države nastavljaju pregovore o daljnjim oslobađanjima zatvorenika i normalizaciji odnosa.
