Oglas

Bjeloruski predsjednik

Lukašenko se pridružuje Trumpovom "Odboru za mir" u Gazi

author
Hina
|
20. sij. 2026. 19:36
Belarusian President Alexander Lukashenko attends a meeting with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the summit of the Supreme Eurasian Economic Council in Saint Petersburg, Russia, December 21, 2025.
Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko potpisao je u utorak sporazum o pridruživanju Odboru za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa, što je najnoviji korak u približavanju Washingtonu nakon godina međunarodne izolacije.

Oglas

Predsjednički Telegram kanal objavio je videozapis Lukašenkovog potpisivanja dokumenta i citirao ga kako kaže da se nada doprinijeti miru u Ukrajini.

Aleksandra Lukašenka, koji je na vlasti od 1994., Zapad je dugo izolirao zbog, kako se tvrdi, nepoštivanja ljudskih prava i podrške ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u ratu u Ukrajini.

No, Donald Trump prošle je godine počeo ublažavati sankcije Bjelorusiji u zamjenu za puštanje političkih zatvorenika. Nazvao je Lukašenka "vrlo cijenjenim" vođom, što je osudila prognana bjeloruska oporba koja ga smatra diktatorom.

Poziv za pridruživanje Odboru za mir označava novu fazu u američkoj rehabilitaciji Lukašenka, dok Sjedinjene Države nastavljaju pregovore o daljnjim oslobađanjima zatvorenika i normalizaciji odnosa.

Teme
Aleksandar Lukašenko Američka rehabilitacija Bjelorusija Donald Trump Gaza Genocid u Gazi Mirovni pregovori

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ