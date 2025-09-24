Macron: Francuska će stajati rame uz rame s Ukrajinom

Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je u utorak u obraćanju na Općoj skupštini UN-a na "učinkovit multilateralizam" i upozorio da se ne smije dopustiti da "prevlada sebičnost nekolicine".
"Živimo u paradoksalnom trenutku u kojem nam je više nego ikad potrebno obnoviti duh suradnje koji je prevladavao prije 80 godina", prilikom stvaranja UN-a, rekao je francuski predsjednik. Govoreći na raspravi na Općoj skupštini UN-a, Emmanuel Macron upozorio je na "rizik od toga da prevlada zakon jačega te sebičnost nekolicine".
Francuski predsjednik je gotovo 30 minuta u New Yorku branio "učinkovit multilateralizam". Prema njegovim riječima, "najžešći kritičari" UN-a su također oni "koji žele promijeniti pravila igre jer žele uspostaviti dominaciju i više ih zanima stvaranje podjela u svijetu nego pronalaženje kompromisa potrebnih za opće dobro".
Macron je u svom govoru također pravdao svoje diplomatske napore u podršci Ukrajini i priznanje palestinske države, što je dan ranije najavio s iste govornice.
"Baš zato što odbijamo dvostruke standarde, Francuska će stajati rame uz rame s Ukrajinom, kao što to činimo za mir na Bliskom istoku", rekao je Macron.
Pozdravio je promjenu mišljenja Donalda Trumpa u utorak da Ukrajina može vratiti sav teritorij koji je Rusija osvojila od početka invazije. Trump, koji se sastao s ukrajinskim čelnikom Volodimirom Zelenskim u Ujedinjenim narodima ranije u utorak, prethodno je rekao da će se i Kijev i Moskva morati odreći dijela teritorija kako bi završili rat.
"Veseli me vidjeti da američki predsjednik vjeruje u sposobnost Ukrajine ne samo da se održi, već da s nama ostvari svoja prava", rekao je Macron za govornicom.
Pozvao je na proširenje Vijeća sigurnosti UN-a koje se sastoji od 15 članica, s pet stalnih s pravom veta - Francuska, SAD, Velika Britanija, Kina i Rusija.
"Znam koliko ima frustracije, potaknute nejednakom zastupljenošću država", rekao je francuski predsjednik, pozivajući na reformu Vijeća sigurnosti, s posebnim ciljem proširenja radi bolje integracije afričkog kontinenta.
Macron je zaključio govor pozivom na djelovanje: "Naša je dužnost ustati i nastaviti djelovati zajedno", ponavljajući riječ "djelovati" nekoliko puta.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
