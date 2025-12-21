Zašto se na bočnom retrovizoru automobila nalazi isprekidana linija? Većina vozača ne zna čemu služi, a vrlo je važna

Riječ je o takozvanom retrovizoru s dvostrukom zakrivljenošću. Isprekidana linija, otprilike na trećini površine, dijeli ogledalo na dva dijela – svaka površina ima drukčiju zakrivljenost. Zahvaljujući tome, vozač dobiva širi kut gledanja jer dodatna zakrivljenost vanjskog dijela ogledala smanjuje mrtvi kut. Na taj način vozači lakše prate promet iza sebe i u mrtvim kutovima, što pridonosi većoj sigurnosti pri promjeni trake i pretjecanju.