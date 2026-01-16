Macron se pred vojnicima pojavio s krvavim okom

U kontekstu rata u Ukrajini i napetosti oko arktičke regije, upozorio je kako "među nekima u svijetu djeluje novi kolonijalizam". "Povijest ne oprašta ni lošu pripremu ni slabost", rekao je francuski predsjednik u četvrtak, nakon objave da će francuski vojnici biti poslani na Grenland kako bi ojačali sigurnost na Arktiku u zajedničkoj misiji s europskim snagama.