Macron se pred vojnicima pojavio s krvavim okom

Emmanuel Macron se na svom godišnjem obraćanju francuskim vojnicima pojavio s crvenim okom. Tom prilikom se našalio, iskoristivši priliku da pozove na jačanje vojne moći Francuske.
Francuski predsjednik je problem s okom usporedio s pjesmom "Eye of Tiger", poručivši kako je to znak odlučnosti te upozorio da Francuska može ostati slobodna u "brutalnom svijetu" samo ako je se drugi boje i ako je moćna.
Referenca na naslovnu pjesmu iz filma "Rocky III" rock grupe Survivor iz 1980-ih godina došla je u trenutku kada je Macron francusku vojsku proglasio "najučinkovitijom" u Europi, dodavši kako mora postati jača i brža. Prije samog govora, koji je započeo objašnjenjem svog izgleda, Macron je prilikom inspekcije postrojbi nosio sunčane naočale, prenosiIndex.
"Molim vas, oprostite na neuglednom izgledu mog oka. To je, naravno, nešto potpuno bezopasno", rekao je Macron. "Jednostavno to shvatite kao nenamjernu referencu na Eye of the Tiger... za one koji shvate referencu, to je znak odlučnosti."
Svoje novogodišnje obraćanje vojnicima u vojnoj bazi u Istresu na jugu Francuske iskoristio je kako bi najavio veća izdvajanja za obranu. Naveo je kako želi pomaknuti planove za obrambeni proračun od 64 milijarde eura s 2030. na 2027. godinu, pri čemu bi 3.5 milijardi eura za ubrzanje francuskog naoružavanja bilo dostupno već ove godine.
U kontekstu rata u Ukrajini i napetosti oko arktičke regije, upozorio je kako "među nekima u svijetu djeluje novi kolonijalizam". "Povijest ne oprašta ni lošu pripremu ni slabost", rekao je francuski predsjednik u četvrtak, nakon objave da će francuski vojnici biti poslani na Grenland kako bi ojačali sigurnost na Arktiku u zajedničkoj misiji s europskim snagama.
"Europljani imaju posebnu odgovornost, jer ovaj teritorij pripada Europskoj uniji", rekao je Macron. "Početni tim vojnog osoblja već je na terenu i bit će pojačan u nadolazećim danima kopnenim, zračnim i pomorskim sredstvima."
Macron je ponovio svoje pozive Francuskoj i Europskoj uniji da ojačaju sposobnost neovisnog djelovanja o Washingtonu i preuzmu odgovornost za vlastitu sigurnost. Pritom je istaknuo francusko nuklearno naoružanje kao "najneovisnije" u Europi, jer za razliku od britanskog sustava Trident, ne zahtijeva američku podršku.
