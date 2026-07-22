Incident u Budimpešti
VIDEO / Muškarac pljunuo Magyara na kolodvoru. Pogledajte reakciju mađarskog premijera
Nepoznati muškarac pljunuo je mađarskog premijera Petera Magyara na željezničkom kolodvoru u Budimpešti, a incident je kasnije komentirao na konferenciji za medije.
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Mađarski premijerPeter Magyar doživio je neugodan incident na željezničkom kolodvoru u Budimpešti kada mu je prišao nepoznati muškarac, obratio mu se i pljunuo ga.
Sve se dogodilo dok je Magyar s ministrom prometa i investicija Dávidom Vitézyjem bio na putu prema željezničkoj postaji Rákospalota-Újpest, gdje su trebali predstaviti plan razvoja željezničke infrastrukture. Nakon što ga je muškarac pljunuo, Magyar je ostao pribran, poželio mu dobro zdravlje i poručio: "Vidimo još preostala lica Fidesza", piše Index.hu.
Egy fidesz károsult leköpte a miniszterelnököt❗— Kun István (@kunpisti) July 22, 2026
Magyar Péter reagált az incidensre. "Ne keseredjenek el." pic.twitter.com/oEHK2qYugk
Na konferenciji za medije održanoj kasnije toga dana Magyar se osvrnuo na događaj. "Radije utješimo takve sugrađane i ulijmo im snagu. Nisu oni krivi što im je u srcu još uvijek mržnja", kazao je između ostalog Magyar.
Sličan incident u Mađarskoj zabilježen je i u studenom 2025. godine, kada je na ulici pljunuta zastupnica stranke Tisza Kriszta Bódis. Tada je izjavila: "Pljunuli su me. Preživjeli smo i to".
Nakon posljednjeg incidenta u kojem je meta bio premijer Magyar, Bódis se oglasila na društvenim mrežama.
"O pljuvanju. U službi koju smo preuzeli moramo podnositi i nepravde. Strašno mi je žao što orbánovska kampanja mržnje dovodi do ovakvih duševnih deformacija kod nekih ljudi. Važno je da svjesno radimo na tome da se to promijeni", napisala je.
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