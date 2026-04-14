Mađarski novinar za N1: Državna televizija je neupotrebljiva. To nije informiranje, to je propaganda

Jozsef Makai, mađarski novinar, bio je gost N1 Studija uživo kod Hrvoja Krešića gdje je komentirao pobjedu Pétera Magyara na izborima.
"Mi smo sad u fazi raznih najava i planova nove Vlade. Bit će potrebno nekoliko tjedana dok se nova Vlada ne formira. Postoji jedna potreba da se sadašnja politička situacija promijeni. Nije isključeno ni da se napiše novi Ustav", govori Makai i nastavlja:
"Jednostavno nije normalno da se u Mađarskoj kao cilj stalno postavlja osvajanje super većine, dvotrećinske većine, ustavotvorne većine u parlamentu i da se politika tako dovodi do neke fetišizacije te super većine čime se poslije mijenja svaki sustav. Tome se, koliko ja vidim, mora stati na kraj", kaže Makai.
"Državna televizija je neupotrebljiva. To nije informiranje, to je propaganda i tome se moralo stati na kraj. Veliki novac je potrošen na nešto što ne služi javnom interesu ni društvu", kaže Makai.
Magyar je najavio da će prvo posjetiti Poljsku i Austriju, a Makai je otkrio zašto su mu ove dvije zemlje prve na listi.
"Odnosi Poljske i Mađarske su u mnogim stvarima specifične. Poljska je u ovom našoj regiji jako bitna država. S Poljskom treba imati dobre odnose, a Austrija je prvi susjed kojeg vrijedi i treba posjetiti", objasnio je Makai.
Odgovorio je i na pitanje što se priča u Mađarskoj kakav je odnos Pétera Magyara i MOL-a i ljudi koji su tamo glavni akteri i kako će se Mađarska postaviti prema pitanju Zsolta Hernadija i odnosa s Hrvatskom.
"Mislim da je jako rano govoriti o tim pitanjima. Mislim da je vam je Magyar odgovorio jučer onako kako misli i da će mu to svakako biti polazna točka u suradnji s Hrvatskom", za kraj je rekao Makai.
