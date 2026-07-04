Mađarski premijer predložio ograničenje zastupničkih mandata na 12 godina

Sredinom lipnja, Magyareva stranka Tisza, koja drži dvotrećinsku većinu u parlamentu, odobrila je ustavni amandman koji ograničava premijerski mandat na dva četverogodišnja mandata. Ta promjena brani desničarskom premijeru Viktoru Orbanu, koji je izglasan iz ureda u travnju, povratak na vlast.