plan za oporavak i otpornost
Mađarskoj otvoren putu do pristupa blokiranim sredstvima
Ministri financija država članica EU-a odobrili su u petak novi mađarski nacionalni plan za oporavak i otpornost, čime se otvara mogućnost pristupa dosad blokiranim sredstvima u iznosu od 10 milijardi eura.
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Sredstva su bila blokirana zbog ozbiljnih i sustavnih kršenja načela vladavine prava za vrijeme bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana. Nova mađarska vlada premijera Petera Magyara podnijela je izmijenjeni prijedlog nacionalnog plana za oporavak i otpornost koji je danas odobren.
Iz Mehanizma za oporavak i otpornost Mađarska ima pravo na 10 milijardi eura, od čega su 6,5 milijardi eura bespovratna sredstva, a 3,5 milijarde povoljni krediti.
Vijeće je danas odobrilo novi plan za oporavak i otpornost (RRP) za Mađarsku. Novi plan trebao bi omogućiti isplatu 10 milijardi eura Mađarskoj, što se sastoji od oko 6,5 milijardi eura bespovratnih sredstava i oko 3,5 milijardi eura kredita.
Vijeće EU-a navodi da će izmijenjeni mađarski plan za oporavak i otpornost osigurati zaštitu financijskih interesa Unije, ojačati mađarski okvir za borbu protiv korupcije, povećati transparentnost javnih resursa i javne nabave te poboljšati uključenost dionika i socijalnih partnera u zakonodavni proces. Novi plan također uključuje mjere za jačanje neovisnosti pravosuđa i vladavine prava u Mađarskoj.
Plaćanje iz Mehanizma za oporavak i otpornost temelji se na ispunjavanju zacrtanih ciljeva, što znači da Komisija isplaćuje iznose svakoj zemlji tek kada ispune dogovorene ključne i ciljeve prema dovršetku reformi i ulaganja uključenih u njihov plan.
Mađarskoj je ostalo vrlo malo vremena za povlačenje dosad blokiranih sredstava. Krajnji rok do kada članice moraju provesti sve reforme i investicije te ispuniti sve zadane ciljeve i ključne etape je 31. kolovoza, do 30. rujna je rok za podnošenje konačnih zahtjeva za isplate, a krajnji rok za isplate je 31. prosinca ove godine.
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