Mađarskoj otvoren putu do pristupa blokiranim sredstvima

Mađarskoj je ostalo vrlo malo vremena za povlačenje dosad blokiranih sredstava. Krajnji rok do kada članice moraju provesti sve reforme i investicije te ispuniti sve zadane ciljeve i ključne etape je 31. kolovoza, do 30. rujna je rok za podnošenje konačnih zahtjeva za isplate, a krajnji rok za isplate je 31. prosinca ove godine.