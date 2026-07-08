poruka na crnom ekranu
Mađarski javni servis gledateljima: "Godinama smo vas lagali, ispričavamo se"
Mađarski javni medijski servis privremeno je obustavio emitiranje informativnog programa nakon smjene kompletnog vodstva državne televizije i radija. Taj potez uslijedio je nakon što je nova vlada premijera Petera Magyara pokrenula reformu javnih medija, ispunjavajući jedno od ključnih predizbornih obećanja.
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Na programu državne televizije umjesto vijesti pojavio se crni ekran s porukom koja je bila prikazana gotovo četiri sata.
"Javni medijski servis ne smije lagati. Ispričavamo se što smo to činili dugi niz godina. Javni servis trenutno prolazi reformu kako bi ubuduće bio neovisan i vjerodostojan. Informativni program privremeno je obustavljen. Molimo vas da ostanete uz nas", stajalo je u poruci.
Istodobno je prestao s radom i glavni informativni portal mađarskog javnog servisa, dok je državni radio Kossuth umjesto vijesti emitirao klasičnu glazbu, piše N1 Srbija.
Premijer: "Kraj propagande"
Novi mađarski premijer Peter Magyar na društvenim je mrežama poručio kako je riječ o povijesnom danu za zemlju.
"Danas je završilo emitiranje propagande na kanalima javnog medijskog servisa. Lagali su noću, lagali su danju, lagali su na svim frekvencijama. Sada je tome kraj", napisao je.
Građani pozdravili promjene
Dio građana okupio se ispred zgrade javnog servisa kako bi obilježio početak reforme.
"Godinama su građanima plasirali neistine. Javni servis postao je stranački medij koji se financirao novcem poreznih obveznika i prenosio isključivo poruke jedne političke opcije", rekao je jedan od okupljenih.
Drugi je izjavio kako je došao napraviti fotografiju ispred zgrade televizije te dodao da će promjene proslaviti s prijateljima.
Umjesto vijesti prikazan kultni film
Program državnog kanala M1 ponovno je pokrenut u 19.56 sati, što su pojedini protumačili kao simboličnu referencu na Mađarsku revoluciju iz 1956. godine.
Umjesto središnjeg dnevnika emitirani su filmovi, a prvi na rasporedu bio je kultni mađarski film "Svjedok", satira koja ismijava propagandu, kult ličnosti i zloupotrebu državnih institucija.
Nova vlada time je, prema vlastitim najavama, započela reformu javnog medijskog servisa.
Kritike bivšeg premijera
Bivši premijer Viktor Orban osudio je prekid emitiranja informativnog programa, nazvavši taj potez "najnovijim činom despotizma stranke TISZA".
Svoje pristaše pozvao je da umjesto javnog servisa prate privatnu televiziju blisku njegovoj političkoj opciji te ih pozvao na prosvjede protiv, kako je naveo, "autokracije".
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