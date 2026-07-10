"Interes zastupnika za politiku proširenja, pa tako i za Srbiju, iz godine u godinu sve je veći. To postaje jedan od prioriteta u programima Europske komisije i Europskog parlamenta. S tim dolazi i želja da se bolje razumije ono o čemu se odlučuje. Pokazatelj toga je i interes za izvješće koje nosi moje ime, iako ga nisam radio sam. Broj amandmana porastao je s nešto više od 300 prošle godine na više od 500 ove godine", rekao je.