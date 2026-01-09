Obje strane optužile su onu drugu za ratne zločine tijekom posljednja tri dana. SDF tvrdi da je Damask kriv za etničko čišćenje i zločin prisilnog raseljavanja, jer je civilima naređeno da napuste svoje domove prije granatiranja. Vlada u Damasku pak tvrdi da je SDF koristio civile kao živi štit te da je snajperima pucao na ljude koji su pokušali napustiti četvrti putem humanitarnih koridora koje je uspostavila vlada.