MAGA medijsko carstvo puca: Oni su obožavali Trumpa, a sada su najglasniji u traženju smjene

Najglasniji među kritičarima upravo su oni koji su godinama bili njegovi saveznici. Tucker Carlson u dugom obraćanju optužio je Trumpa za moralni sunovrat i nazvao njegove prijetnje Iranu „zlima“. Alex Jones otišao je još dalje, tvrdeći da je predsjednik mentalno nestabilan i da bi ga trebalo ukloniti s dužnosti. Marjorie Taylor Greene, nekad jedna od njegovih najodanijih saveznica u Kongresu, ocijenila je Trumpovu politiku kao „ludilo“ i pozvala na njegovo razrješenje. Slično su reagirali i drugi influenceri, poput Candace Owens, koja ga je nazvala „genocidnim luđakom“.