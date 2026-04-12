MAGA medijsko carstvo puca: Oni su obožavali Trumpa, a sada su najglasniji u traženju smjene

Medijska mašinerija pokreta „Make America Great Again“ (MAGA), koja je godinama bila ključni oslonac Donalda Trumpa, suočava se s ozbiljnim potresima jer su se neki od njezinih najutjecajnijih glasova otvoreno okrenuli protiv predsjednika SAD-a.
Axios ističe da je Trumpova politička snaga oduvijek više ovisila o razgranatoj mreži medijskih ličnosti — podcastera, influencera i aktivista — nego o klasičnim stranačkim strukturama. Upravo su ti akteri odigrali presudnu ulogu u mobilizaciji birača i njegovu povratku u Bijelu kuću 2024. godine, prenosi Nova.rs.
Na početku drugog mandata taj savez djelovao je čvrsto i jedinstveno. Međutim, situacija se sada mijenja: sve više utjecajnih figura iz MAGA ekosustava optužuje Trumpa da je iznevjerio ključna obećanja pokreta „America First“, posebno zbog agresivne retorike prema Iranu.
Najglasniji među kritičarima upravo su oni koji su godinama bili njegovi saveznici. Tucker Carlson u dugom obraćanju optužio je Trumpa za moralni sunovrat i nazvao njegove prijetnje Iranu „zlima“. Alex Jones otišao je još dalje, tvrdeći da je predsjednik mentalno nestabilan i da bi ga trebalo ukloniti s dužnosti. Marjorie Taylor Greene, nekad jedna od njegovih najodanijih saveznica u Kongresu, ocijenila je Trumpovu politiku kao „ludilo“ i pozvala na njegovo razrješenje. Slično su reagirali i drugi influenceri, poput Candace Owens, koja ga je nazvala „genocidnim luđakom“.
Pobuna se ne zaustavlja samo na tvrdokornim MAGA pristašama. U kritike su se uključile i popularne figure iz šire internetske kulture koje su pomogle Trumpu da dopre do mlađih birača. Joe Rogan, jedan od najutjecajnijih podcastera, ocijenio je potencijalni rat s Iranom kao „ludost“ i rekao da se mnogi Trumpovi glasači osjećaju izdano. Komičari poput Thea Vona i Tima Dillona također su oštro kritizirali predsjednika, dok su neki influenceri čak počeli pozivati na njegov opoziv.
Ipak, važno je naglasiti da se ova pobuna prije svega odvija među elitom influencera i medijskih ličnosti. Među običnim republikanskim biračima Trump i dalje uživa značajnu podršku — oko dvije trećine njih i dalje vjeruje njegovim potezima vezanim uz Iran, prema istraživanjima javnog mnijenja.
Bijela kuća brani predsjednikovu politiku, ističući da su njegove odluke vođene nacionalnom sigurnošću i interesima američkog naroda, a ne promjenjivim raspoloženjem javnosti.
Zaključak teksta jest da se Trump sada suočava s drukčijom vrstom izazova nego ranije. Do sada je uspijevao diskreditirati i marginalizirati kritičare, ali to je mnogo teže kada napadi dolaze od ljudi koji su pomogli izgraditi njegov politički pokret.
