N1 u Budimpešti: Što znači visok odaziv birača – obje strane kažu da im to ide u prilog

Na parlamentarnim izborima u Mađarskoj biračka mjesta otvorena su u 6 sati, a do 11 sati glasalo je rekordnih 38 posto birača, što je 12 posto više nego na prethodnim izborima 2022. godine.
To znači, kaže reporter N1 Srbije iz Budimpešte, da je za pet sati glasalo više od tri milijuna ljudi. Postavlja se pitanje, dodao je, što znači visok odaziv birača. I u Tiszi, i analitičari smatraju da to ide u prilog Tiszi, dok s druge strane Orbanov šef kabineta tvrdi da to ide u prilog Fideszu. Kažu da su sve ankete pokazale da je oporba uspjela mobilizirati cijelo biračko tijelo, a vlast ne, te da ova izlaznost pokazuje suprotno.
Orban je rekao da je „visok odaziv dokaz da nijedan patriot neće ostati kod kuće“.
Na konferenciji su ga novinari pitali i o odnosima sa Srbijom, na što je odgovorio da su ti odnosi posljednje desetljeće bili veoma važni za Mađarsku i Mađare te da će se truditi da tako bude i ubuduće.
Sinoć su i Orban i Magyar imali završne skupove. Orban je u Budimpešti ponavljao sve što je govorio i ranije, napadao je Zelenskog i Ukrajinu, ponavljao da Mađarska danas bira između Mađarske s jedne strane te Bruxellesa i Ukrajine s druge strane, držeći se te tvrde linije, dok Magyar ponavlja da se sustav mora promijeniti, da se treba boriti protiv korupcije, riješiti nagomilane probleme te da nakon 16 godina mora doći do promjene.
Mađarska novinarka: Sav bijes vladom Orbána sada se usmjerava prema podršci oporbi
Viktoria Šurdult, novinarka HVG.HU, kaže za N1 Srbiju da se slaže kako su ovo „jedni od najvažnijih izbora u Mađarskoj koje su imali, barem u posljednjih 16 godina“.
„Najveća razlika je to što sada imamo jednu oporbenu ličnost, jer je to nešto što nam je nedostajalo u proteklih 16 godina. Uvijek smo imali oporbene stranke, ponekad su bile čak i ujedinjene, ali ipak nije bilo osobe iza koje bi ljudi zaista mogli stati i koju bi podržali. Dakle, sav bijes, sva mržnja i nezadovoljstvo vladom Viktora Orbána sada se praktički usmjeravaju prema podršci jednoj stranci i jednom oporbenom lideru koji se pojavio prije svega dvije godine i sada je, takoreći, na vrhu anketa. Tako da je ovo zaista nešto što se ranije nije događalo u Mađarskoj."
"Ali ako pogledamo sve ankete u Mađarskoj, posebno takozvane neovisne ankete – jer su, kao i sve drugo u zemlji, i one podijeljene na provladine i neovisne – neovisne ankete predviđaju pobjedu Mađara, razlika je samo u tome kolika će ta pobjeda biti. Neki kažu da će to biti dvotrećinska većina, što bi za njega bilo vrlo važno kako bi mogao povući, odnosno promijeniti neke zakone koje je vlada Viktora Orbána donijela. Međutim, većina smatra da će to biti pobjeda, ali bez dvotrećinske većine“, kaže ona.
To onda znači, dodaje, da će zemlja ostati podijeljena.
„Druga stvar je da bi tijesna pobjeda bila loša za Mađara, ako bi oni pobijedili i formirali vladu, jer, kao što sam rekla, Fidesz je u posljednjih 16 godina imao dvotrećinsku većinu i donio mnogo zakona koji se mogu mijenjati samo takvom većinom. Ako je Magyar ne bude imao, to bi moglo dovesti do situacije slične onoj u Poljskoj: bili bi na vlasti i imali formalnu moć, ali ne bi mogli promijeniti neke od najvažnijih zakona“, kaže Šurdult.
U nedjelju od 20 sati u specijalnoj emisiji N1 Direktno govorimo o rezultatima dugo očekivanih parlamentarnih izbora u Mađarskoj. Gledajte N1 ovdje od 20:00.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare