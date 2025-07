Može li MAGA bez Trumpa?

No Wall Street Journal tu nije stao, objavili su i kako je ministarstvo pravosuđa SAD-a obavijestilo Trumpa da se njegovo ime nalazi u vladinim dokumentima povezanim s Jeffreyjem Epsteinom. U MAGA pokretu su znali da je Trump svojedobno bio prijatelj s Epsteinom no to su tolerirali zbog toga što je Trump tvrdio da se s njim posvađao i prekinuo kontakte.