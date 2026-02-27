BBC: Pomažu li Hollywood i MAGA Trumpu da stavi CNN pod kontrolu?

U četvrtak je izvršni direktor Netflixa Ted Sarandos otišao u Bijelu kuću i, prema izvješćima, sastao se s dužnosnicima Ministarstva pravosuđa i glavnom državnom odvjetnicom Pam Bondi. Kako su se razgovorili vodili nekoliko tjedana, Sarandos je vjerojatno već bio shvatio da se suočava s političkom bitkom oko onoga za što tvrdi da je bio isključivo poslovni dogovor.