SLUČAJ WARNER BROS
BBC: Pomažu li Hollywood i MAGA Trumpu da stavi CNN pod kontrolu?
Iznenadno odustajanje Netflixa od preuzimanja Warner Brosa i prepuštanje Paramount Skydanceu da dovrši posao, pokrenulo je lavinu pitanja o Trumpovom uspostavljanju kontrole nad ključnim informativnim servisima u zemlji. Warner Bros vlasnik je, između ostaloga, CNN-a koji Trump već dugo želi podjarmiti
BBC analizira kako su se Hollywood i MAGA pokret uskladili oko dogovora o Warner Brosu,
Nije prošlo mnogo vremena otkako se činilo da je Netflixovo preuzimanje Warner Brosa gotova stvar, uz izuzeće regulatornog odobrenja, nakon što je upravni odbor u prosincu prihvatio ponudu od 82,7 milijardi dolara.
Sada je Netflix odustao, odbivši izjednačiti novu ponudu Paramount Skydancea od 111 milijardi dolara jer je cijena postala previsoka.
"Dogovor više nije financijski atraktivan", priopćili su u izjavi – pa što se dogodilo, pita se BBC.
Zašto je Netflix odustao?
U četvrtak je izvršni direktor Netflixa Ted Sarandos otišao u Bijelu kuću i, prema izvješćima, sastao se s dužnosnicima Ministarstva pravosuđa i glavnom državnom odvjetnicom Pam Bondi. Kako su se razgovorili vodili nekoliko tjedana, Sarandos je vjerojatno već bio shvatio da se suočava s političkom bitkom oko onoga za što tvrdi da je bio isključivo poslovni dogovor.
BBC podsjeća da su u Trumpovoj Americi poslovanje i politika često isprepleteni – a tjednima je bilo jasno da mnogi u administraciji i širem MAGA krugu ne podupiru Netflixovu ponudu, uz predviđanja da zbog toga neće proći.
Prema riječima glavnog medijskog analitičara CNN-a Briana Steltera, mnogi su promatrači očekivali da će Ministarstvo pravosuđa blokirati dogovor. No, sad to više neće morati učiniti.
Utjecaj MAGA-e
U sve se ovaj tjedan izravno uključio i sam predsjednik Donald Trump, objavivši na Truth Socialu da Netflix mora otpustiti članicu uprave Susan Rice (bivšu savjetnicu za nacionalnu sigurnost predsjednika Baracka Obame) "ODMAH ili snositi posljedice".
Predsjednikova objava bila je odgovor na onu krajnje desne aktivistice Laure Loomer, koja je Rice optužila da je "antiamerička".
Republikanski senator Ted Cruz ponovio je Loomerinu retoriku, pitajući "stoji li Netflix iza svoje članice uprave koja prijeti kažnjavanjem i progonom polovice Amerike koja se usuđuje ne slagati se s njom".
Optužbe Trumpovaca da je Netflix "pretjerano woke"
BBC podsjeća da je Loomer jedna od brojnih MAGA pristaša i konzervativnih komentatora u SAD-u koji vjeruju da je Netflix u dosluhu s Obamama jer tvrtka ima višegodišnji ugovor s produkcijskom kućom Higher Ground, koju bivši predsjednik vodi sa suprugom Michelle.
U njihovoj verziji ove priče Netflix je liberalna organizacija – a veći Netflix s većom medijskom moći treba se suprotstaviti.
Kad se u veljači pojavio pred antimonopolskim odborom, Sarandos je odbacio sugestiju republikanskog zastupnika da je tvrtka "pretjerano woke", inzistirajući da njezin program odražava sve strane političke rasprave.
Tvrtka se oduvijek predstavljala kao servis bez političke agende, s ciljem zabavljanja svijeta, ali MAGA to očito nije prihvatila.
Hollywood protiv Netflixa
Mnogi u Hollywoodu krive Netflix za propast kina kakva smo poznavali, jer je dolazak streaminga dramatično skratio – a u nekim slučajevima i potpuno ukinuo – razdoblje između prikazivanja filma u kinima i njegove dostupnosti za gledanje kod kuće.
Za mnoge, uključujući Sarandosa, to je jednostavno pružanje publici onoga što želi, no stvorilo je svojevrsni savez Trumpovih saveznika i nekih velikih hollywoodskih figura.
Trump i drugi republikanci javno su se usprotivili Netflixovu predloženom preuzimanju nakon što su napali političku orijentaciju vodećih ljudi tvrtke.
Redatelj James Cameron nije Trumpov pristaša, ali je jasno izrazio protivljenje Netflixovu preuzimanju jednog od najstarijih i najpoznatijih hollywoodskih studija.
Ne slažu se svi u Hollywoodu s Cameronom. Neki ističu da je radio s ljudima iza ponude Paramount Skydancea i da je ranije iskazivao potporu njihovu preuzimanju.
Glumac Mark Ruffalo sugerirao je da bi i preuzimanje od strane Paramount Skydancea predstavljalo "monopolizaciju".
Medijske tvrtke u rukama predsjednikovih saveznika
Ako ponuda bude prihvaćena i prođe regulatorne prepreke, nova će tvrtka posjedovati informativni kanal CNN, kao i CBS News, koji je stekla kad su se Paramount i Skydance spojili prošle godine.
Uz vjerojatne rezove radnih mjesta, dok se dvije redakcije budu usklađivale, BBC navodi strahove nekih analitičara da se informativni servisi koncentriraju u rukama predsjednikovih saveznika.
Predsjednik uprave i izvršni direktor David Ellison, kao i njegov otac milijarder Larry, bliski su Trumpu, koji je dugogodišnji kritičar CNN-a i ranije je pozivao pobjedničkog ponuditelja da smijeni njegovo "nepošteno" vodstvo.
BBC podsjeća i da Netflix nije dao ponudu za CNN jer su htjeli preuzeti Warnerove studije i streaming usluge, ali izdvojiti informativni dio tvrtke.
Paramount Skydance, s druge strane, kupuje cijelu tvrtku, uključujući CNN.
Ako se to ostvari, Trump bi mogao dobiti ono što je priželjkivao, zaključuje BBC.
