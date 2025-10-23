Oglas

žestoka reakcija na sankcije

Medvedev: SAD je naš neprijatelj, a njihov brbljivi mirotvorac krenuo je na ratnu stazu s Rusijom

Hina
|
23. lis. 2025. 11:12
AFP dmitrij medvedev
Mikhail KLIMENTYEV / POOL / AFP

Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev izjavio je u četvrtak da odluke Trumpove administracije o otkazivanju samita u Budimpešti i uvođenju sankcija ruskim naftnim tvrtkama pokazuju da je Washington "na ratnoj stazi" s Moskvom.

"SAD je naš neprijatelj, a njihov brbljivi 'mirotvorac' sada je u potpunosti krenuo na ratnu stazu s Rusijom", napisao je Medvedev na Telegramu, misleći na američkog predsjednika Donalda Trumpa.

"Donesene odluke su čin rata protiv Rusije. A sada se Trump u potpunosti svrstao uz ludu Europu", dodao je Medvedev, koji je zamjenik čelnika ruskog Vijeća sigurnosti. 

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je prvi put u svojem drugom mandatu uveo sankcije Rusiji, a odnose na naftne kompanije Lukoil i Rosneft dok raste Trumpovo nezadovoljstvo ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom zbog rata u Ukrajini.

Američko ministarstvo financija, koje je izdalo sankcije, reklo je da je spremno poduzeti daljnje korake te je pozvalo Moskvu da odmah pristane na primirje u ruskom ratu u Ukrajini, koji je počeo u veljači 2022.

"S obzirom na odbijanje predsjednika Putina da okonča ovaj besmislen rat, ministarstvo određuje sankcije za dvije najveće ruske naftne kompanije koje financiraju ratni stroj Kremlja", rekao je u priopćenju ministar financija Scott Bessent.

"Potičemo naše saveznike da nam se pridruže i da se pridržavaju ovih sankcija", dodao je.

Sankcije znače velik zaokret u Trumpovoj politici,  koji Rusiji nije uvodio sankcije zbog rata, već je bio usredotočen na trgovinske mjere.

