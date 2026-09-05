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Njemačka na raskrižju

Merz dan prije izbora u Saskoj-Anhaltu pozvao na odlučnije suočavanje s AfD-om

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Hina
|
05. ruj. 2026. 19:21
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RALF HIRSCHBERGER/AFP

Njemački kancelar Friedrich Merz u subotu je pozvao na intenzivnije suočavanje sa strankom Alternativa za Njemačku (AfD) koja ima najviše izgleda za pobjedu na pokrajinskim izborima u nedjelju u Saskoj-Anhaltu.

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„Mi se moramo bolje suočiti s ovom strankom i to posebice s političkim sadržajem kao i odabirom rječnika“, rekao je Friedrich Merz na skupu Kršćansko-demokratske unije (CDU) u Hannoveru.

Brojni skupovi održani su u subotu, dan uoči pokrajinskih izbora u Saskoj-Anhaltu, u znak podrške demokraciji.

Merz je ukazao na nedavne izjave predsjednika AfD-a za Sasku-Anhalt Martina Reichardta koji je nedavno na skupu mladeži svoje stranke državu Njemačku opisao kao „lijenu propalicu koja smrdi na drogu“.

„Ova izjava pokazuje što ovi ljudi misle o Njemačkoj…Mi ne smijemo dopustiti da nam ovako ocrnjuju našu zemlju“, rekao je Merz.

On je ukazao na to da se Njemačka može pohvaliti s 80 godina uspjeha, iako se zemlja suočava s brojnim problemima i izazovima, ali je još uvijek jedna od najstabilnijih demokracija na svijetu.

Merz nije sudjelovao na predizbornim skupovima svoje stranke u Saskoj-Anhaltu što analitičari povezuju s njegovom trenutačnom nepopularnošću i bojazni da bi mogao dodatno ugroziti nezavidan položaj CDU-a u ovoj saveznoj pokrajini.  

U glavnom gradu Saske-Anhalta Magdeburgu u subotu je održan Festival demokracije s brojnim skupovima na kojima se poziva na očuvanje demokracije i „za cijeli svijet otvorenu Sasku-Anhalt“.

AfD, čiji ogranak za Sasku-Anhalt je Ured za zaštitu ustavnog poretka proglasio protuustavnom organizacijom, uvjerljivo vodi u svim ispitivanjima javnog mnijenja i mogao bi osvojiti i apsolutnu većinu te tako po prvi put u nekoj saveznoj pokrajini formirati vladu.  

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Teme
afd freidrich merz izbori u njemačkoj njemačka

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