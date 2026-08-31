Izbori u Saskoj-Anhaltu
Njemačka ulazi u jedan od svojih najopasnijih trenutaka dosad
Ono što će se 6. rujna dogoditi u Saskoj-Anhaltu utjecat će na cijelu Njemačku, Europu i širi svijet.
Kad sam nedavno uzeo primjerak njemačkog tjednika Der Spiegel, naslovnica je gotovo vrištala. „Najopasniji čovjek Njemačke“, pisalo je ispod fotografije Ulricha Siegmunda, političara krajnje desne Alternative za Njemačku (AfD), piše kolumnist POLITICO-a.
Strategija se obila o glavu
Namjera je bila jasna: upozoriti Nijemce, ali i ostatak svijeta, na posljedice pobjede krajnje desnice u maloj istočnoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhalt. Siegmund bi nakon tamošnjih predstojećih izbora mogao postati prvi pokrajinski premijer iz redova svoje stranke.
Strategija se očito obila o glavu. Siegmundovi saveznici otkupili su što više primjeraka časopisa kako bi ih on mogao potpisivati pred oduševljenim mnoštvom. No temeljna poruka nije bila pogrešna – ono što će se 6. rujna dogoditi u Saskoj-Anhaltu utjecat će na cijelu Njemačku, Europu i širi svijet.
Prema anketama, AfD u Saskoj-Anhaltu ima 42 posto potpore, pa je sada gotovo izvjesno da će na pokrajinskim izborima biti najjača politička snaga. To je otprilike dvostruko više od potpore Kršćansko-demokratskoj uniji (CDU) kancelara Friedricha Merza. Ljevica, još jedna stranka u usponu, trenutačno je treća prema anketama, dok koalicijski partneri Merzove vlade, Socijaldemokratska stranka (SPD), jedva prelaze izborni prag od 5 posto, prvotno zamišljen kako bi se iz parlamenta isključile ekstremističke stranke. Zeleni su opasno blizu tog praga.
Izborna matematika je složena, ali ključna. Ako SPD i Zeleni prijeđu prag, različite stranke političkog mainstreama mogle bi skupiti dovoljno mandata za formiranje pokrajinske vlade. No ako ne uspiju, AfD bi mogao vladati samostalno ili eventualno uz potporu krajnje lijeve, socijalno konzervativne stranke Savez Sahre Wagenknecht, koja se također nalazi tik ispod praga od 5 posto.
Ovakav ishod izazvao bi političku krizu kakvu Njemačka nije vidjela desetljećima.
Ali tu priča ne završava. Dva tjedna nakon izbora u Saskoj-Anhaltu, na birališta će izaći i birači u istočnoj saveznoj pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje, kao i u Berlinu, gradu-regiji koji je nekoć pouzdano glasao za ljevicu, a u kojem AfD također bilježi snažnu potporu.
Potencijalni raspad federalne vlade
To znači da bi se Njemačka u idućim tjednima ili mjesecima mogla suočiti s raspadom vlade, pa čak i smjenom ili zamjenom Merza – potezom koji bi imao vrlo malo presedana u novijoj njemačkoj povijesti. A zemlja koja iznad svega cijeni stabilnost, dok istodobno pokušava riješiti probleme posrnulog gospodarstva, priprema se za paniku.
Sve to s velikim zanimanjem prate dvojica svjetskih čelnika: ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump.
Odnosi Njemačke i Rusije naglo su se pogoršali nakon ruske invazije na Ukrajinu punih razmjera 2022. godine, a najnovije otkriće drona s eksplozivom u zračnoj luci u Leipzigu dodatno je povećalo neprijateljstvo. No unatoč konsenzusu u vrhu njemačke vlasti da Kremlj provodi širu kampanju hibridnog ratovanja diljem Europe mnogi birači u bivšoj Njemačkoj Demokratskoj Republici i dalje gaje snažne simpatije prema Rusiji.
Ukidanje sankcija Rusiji?
AfD snažno gura tu agendu. Iako je vanjska politika u nadležnosti savezne vlade, Siegmund poziva na ukidanje sankcija Rusiji. Također želi vratiti nastavu ruskog jezika u škole i omogućiti povratak ruskih studenata u Njemačku kroz programe razmjene. Kada je riječ o Ukrajincima, želi da ih se proglašava ilegalnim migrantima, a ne izbjeglicama od rata.
Trump, koji je zapadnu Europu više puta osuđivao kao društveno dekadentnu, u međuvremenu nije skrivao potporu onome što njegova Strategija nacionalne sigurnosti naziva „domoljubnim snagama“. Njegova administracija brzo je pružila potporu europskim strankama koje nalikuju njegovom pokretu MAGA te je razvijala odnose i kontakte s AfD-om.
Obojica tih čelnika imaju snažan interes za uspjeh te stranke. AfD – kao i druge europske ultrakonzervativne političke skupine – vide kao svojevrsno uporište. A Siegmund se savršeno uklapa u tu sliku.
Simson motocikli
Jedna od zvijezda u usponu svoje stranke, 35-godišnji bivši prodavač, pažljivo je izgradio svoj imidž – vozi motocikle Simson proizvedene u bivšoj Istočnoj Njemačkoj kako bi privukao mlađe birače, dok starijima obećava da će vratiti njihovu „dobru, staru, sigurnu Njemačku“. Ima i najveći broj pratitelja na TikToku među svim njemačkim političarima.
Ni program njegove stranke od 150 stranica za upravljanje Saskom-Anhaltom ne manjka ambicija.
Siegmund u njemu poziva na masovne deportacije tražitelja azila po uzoru na Trumpa – iako je Saska-Anhalt jedan od etnički najhomogenijih dijelova zemlje, s tek jednim od 13 stanovnika migrantskog podrijetla.
Zabrana simbola "woke" kulture
Obećava ukidanje financiranja javnih emitera koje smatra neprijateljski nastrojenima i nedomoljubnima, zabranu svih simbola „woke“ kulture – uključujući zastave duginih boja – u školama te, u sklopu borbe protiv „izumiranja njemačkog naroda“, porezne olakšice za obitelji koje čine „otac, majka i što je moguće više djece“.
U odjeku tridesetih godina prošlog stoljeća, program čak napada umjetnički pokret Bauhaus, koji ima snažne korijene upravo u toj regiji, kao dio šireg plana promicanja „njemačke umjetnosti“.
Sve su to područja za koja njemačke savezne pokrajine imaju nadležnost na regionalnoj razini – obrazovanje, kultura te određeni aspekti policije i kaznenog pravosuđa.
No usredotočiti se isključivo na te formalne ovlasti značilo bi promašiti bit. Kao i u mnogim drugim zemljama, privlačnost krajnje desnice u Njemačkoj raste, trujući i često paralizirajući politički mainstream i njegove stranke.
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