Njemačka ulazi u jedan od svojih najopasnijih trenutaka dosad

Prema anketama, AfD u Saskoj-Anhaltu ima 42 posto potpore, pa je sada gotovo izvjesno da će na pokrajinskim izborima biti najjača politička snaga. To je otprilike dvostruko više od potpore Kršćansko-demokratskoj uniji (CDU) kancelara Friedricha Merza. Ljevica, još jedna stranka u usponu, trenutačno je treća prema anketama, dok koalicijski partneri Merzove vlade, Socijaldemokratska stranka (SPD), jedva prelaze izborni prag od 5 posto, prvotno zamišljen kako bi se iz parlamenta isključile ekstremističke stranke. Zeleni su opasno blizu tog praga.