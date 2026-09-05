"hod za liku"
Jadranka Kosor za N1: Na ulice je izašla pristojna, uljuđena Hrvatska. I Plenković može odahnuti, evo zašto
Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor gostovala je u studiju N1 televizije kod Nine Kljenak i Hrvoja Krešića te komentirala prosvjed "Hod za Liku" koji je danas održan u Zagrebu.
I sama je kao predsjednica Vlade "preživjela" prosvjede, a prosvjednici su dolazili i pred njenu kuću i tražili njenu ostavku.
"Nakon ovog prosvjeda oni koji su ga organizirali mogu biti zadovoljni, jer je na ulice izašla pristojna, uljuđena Hrvatska koja zna artikulirati svoje zahtjeve, Hrvatska koja ne vrijeđa i ne dijeli. S druge strane, mislim da gospodin Plenković, koji se zadnjih dana upro da targetira sve one koji su se na bilo koji način, kako je znao reći, "zakvačili", "prilijepili" uz prosvjednike i organizatore, može odahnuti", poručila je Kosor.
Istaknula je da, iako je na prosvjedu bilo jako puno ljudi, Plenković može odahnuti jer, iako je bilo teških riječi, a među govornicima vidljivo teško ogorčenje, nije bilo nijedne riječi ni poziva za ostavkom bilo koga, odgovornih. Bile su to, kaže, poruke koje, kad se sve analizira, protiv nepoznatog nekog tko je sve to skrivio, tko je donio neke zakone...
"Za Andreja Plenkovića i Vladu prosvjed je završio relativno mirno. Mislim da mogu mirno spavati jer nije bilo nikakvih poruka o tome da odgovorni moraju otići. Od odgvoornih koje nisu imenovali, ali su spominjali između redova, očekuju da to riješe", rekao je.
Iako je Bušić iz inicijative "Gospić je naš dom" na bini govorio da su dvije godine šutjeli, Kosor kaže da neki stranac koji ovo sad prvi put gleda, ne zna tko je šutio, tko je mijenjao zakone da bi se mogao uvouziti taj opasan otpad, tko dvije i pol godine nije ništa učinio, niti kome su pisali najmanje četiri piuta sa zahtjevom da ih se primi.
Vlada je sad, ističe Kosor, dobila jednu fantastičnu priliku da ispuni zajtjeve koje su artikulirali i da se time ta priča završi.
Puno je građana i govornika upozorilo da Gospić nije jedini. Kosor navodi da se ovo iz prosvjeda za Liku i Gospić pretvorilo u targetiranje drugih problema ekološke prirode diljem Hrvatske. Jasno je, dodaje, da se to rasplinulo i u političkom smislu zato što neke od tih lokacija koje su spomenute su lokacije na kojma su vlast proteklih godina obnašali ljudi koji nisu iz vladajuće stranke na državnoj razini.
"To se u političkom smislu može sažeti, a znate da političari to vole i to je smisao političkoga rada - i oni drugi nisu činili ništa. Iako je problem Gospića sasvim specifičan i on nadilazi sve ove zajedno, kad zbrojite, on je nešto sasvim drugo. Nezamislivo je, s političke strane, kad bi meni pisali četiri puta iz neke građanske inicijative i upozoravali na užasan problem otrova koji je možda već proširen, toga što se nikad neće razgraditi. Da mi je netko pisao, naravno da bih ih primila i alarmirala", rekla je.
Poručuje da ne može vjerovati da ovo nije došlo premijeru na stol. "To me podsjetilo na one vapaje Mare Tomašević, koja piše da ju spase od nasilnog supruga. Usporedba u ovom trenutku nije sasvim dobra, ali govori o činjenju i nečinjenju. Dva dana prije prosvjeda predsjednik Vlade je otišao u Gospić i tamo je ponovno održao predavanje u smislu da je sve to rješivo i da će sve riješiti. Prije toga je na konferenciji za novinare rekao da je to histerizacija oporbe. Izrekao je nešto što je meni kao osobi koja se jako dugo bavila politikom jako teško razumjeti. Kad on kaže "nikome nije ništa". Netko tko nije stručnjak, tko nije obavio dubinske analize o zdravlju ljudi na tom području, ne bi se usudio reći nikome nije ništa. Tko zna kako je kome", poručila je.
Dodala je da iz govora prve govornice, gospođe Željke je, kaže, vidljivo da je ona duboko povrijeđena kao čovjek, kao osoba. Ona, kaže, obuhvaća puno toga što bi spadalo pod definiciju tko voli Hrvatsku.
"U njenoj obitelji su branitelji, živi 50 metara od otrova, ima dijete s poteškoćama. Ako netko voli Hrvatsku, voli je ona. I ovdje se pokazalo, na ulicama Zagreba, tko kako voli Hrvatsku. Došli su i političari, jer je jako teško sjetiti se ijednog prosvjeda u povijesti Hrvatske na kojem nije bilo političara. Naravno da je to njegov posao, da doma sjedi, štrika i pravi goblene? Budimo potpuno pošteni, bez obzira na političke simpatije i preferencije. Ovaj problem Gospića, i ja sam se sama posramila, bilo je već prosvjeda u Gospiću, ali nismo reagirali. Ali, tek kad se u to uključila politika i kad su političari o tome počeli intenzivno govoriti, kad su otišli tamo, onda su se mnogi zamislili", poručila je.
Istaknula je da će joj biti jako fenomenološki zanimljivo pratiti što će biti dalje.
Na pitanje voditelja koliko je teško s pozicije premijera pokazati slabost, odgovorila je: "Jako je teško reći da si loše radio. Ovdje se jednim dijelom radi i o propustu. Jako je to teško reći, ali mislim da je predsjednik Vlade ovdje propustio učiniti nešto što bi mu mnogi upisali pod plus i mnogi računali kao dobru državničku gestu, da je rekao da je nažalost propustio vidjeti dopise. Možda mu stvarno i nisu pokazali, što ne vjerujem", rekla je i dodala da se teško može sjetiti iz hrvatske prošlosti da su se hrvatski političari na vlasti ispričavali.
"Sad je ovo nešto poptuno izvan kontrole i izvan onoga đšto smo dosada viđali. Jedan dio prosvjednika su spominjali i inflaciju, korupciju... Korupcija je temelj svega što imamo u Gospiću. Kako imamo 37 tisuća tona, sigurno da je u tom lancu korupcija cvala. Meni će biti neobično važno čuti koja će biti reakcija predsjednika Vlade, pustimo sad ministre. Nitko nema namjeru ponuditi ostavku, iako je to standard u demokratskom svijetu", rekla je.
Poručila je da politički do sada još nitko nije nastradao. "Imamo mega-aferu neslućenih razmjera koja je očito i korupcijska afera, a politički nitko nije stradao, čak ni bivši glavni državni inspektor. Ova mega-afera ima krakove koji vode Bog zna kamo, to je fenomen u Hrvatskoj, u kojoj politički nitko nije dotaknut", kazala je.
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