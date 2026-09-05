Jadranka Kosor za N1: Na ulice je izašla pristojna, uljuđena Hrvatska. I Plenković može odahnuti, evo zašto

Poručuje da ne može vjerovati da ovo nije došlo premijeru na stol. "To me podsjetilo na one vapaje Mare Tomašević, koja piše da ju spase od nasilnog supruga. Usporedba u ovom trenutku nije sasvim dobra, ali govori o činjenju i nečinjenju. Dva dana prije prosvjeda predsjednik Vlade je otišao u Gospić i tamo je ponovno održao predavanje u smislu da je sve to rješivo i da će sve riješiti. Prije toga je na konferenciji za novinare rekao da je to histerizacija oporbe. Izrekao je nešto što je meni kao osobi koja se jako dugo bavila politikom jako teško razumjeti. Kad on kaže "nikome nije ništa". Netko tko nije stručnjak, tko nije obavio dubinske analize o zdravlju ljudi na tom području, ne bi se usudio reći nikome nije ništa. Tko zna kako je kome", poručila je.