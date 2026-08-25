Merz o napadu dronom na aerodrom: Uskoro ćemo otkriti krivce, platit će za to...

Merz je to rekao u utorak, 25. kolovoza, uoči početka dvodnevnog sastanka njemačke vlade u Neuhardenbergu u Brandenburgu. "Uskoro ćemo dati izjavu o tome tko stoji iza toga", rekao je, dodajući: "Platiti ćete za to." Istaknuo je pritom da mjesto i okolnosti sastanka vlade nisu prikladni za razgovor o detaljima istrage, prenosi Süddeutsche Zeitung.