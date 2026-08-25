EKSPLOZIV NA LETJELICI
Merz o napadu dronom na aerodrom: Uskoro ćemo otkriti krivce, platit će za to...
Njemački kancelar Friedrich Merz najavio je da će vlasti uskoro objaviti tko stoji iza pokušaja napada dronom na zračnu luku Leipzig/Halle te poručio da će odgovorni "platiti za to".
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Merz je to rekao u utorak, 25. kolovoza, uoči početka dvodnevnog sastanka njemačke vlade u Neuhardenbergu u Brandenburgu. "Uskoro ćemo dati izjavu o tome tko stoji iza toga", rekao je, dodajući: "Platiti ćete za to." Istaknuo je pritom da mjesto i okolnosti sastanka vlade nisu prikladni za razgovor o detaljima istrage, prenosi Süddeutsche Zeitung.
Incident se dogodio u noći s 4. na 5. kolovoza. Zaposlenik zračne luke tada je u sigurnosnom području, blizu južne piste, pronašao dron s nepoznatom eksplozivnom napravom. Njemačke vlasti potvrdile su da je letjelica nosila eksploziv, a stručnjaci su uklonili detonator.
Slučaj se dodatno zakomplicirao
Dron je pronađen u blizini ukrajinskog transportnog zrakoplova Antonov. Prema informacijama njemačkih medija, zrakoplov je povezan s transportom vojne opreme za Ukrajinu pa istražitelji pokušavaju utvrditi je li upravo on bio meta. Süddeutsche Zeitung, NDR i WDR ranije su objavili da je na dronu pronađen eksploziv.
Slučaj je dodatno zakomplicirao incident koji se dogodio oko 20 minuta nakon pronalaska drona. Teretni zrakoplov DHL-a tijekom prilaza zračnoj luci navodno je došao u kontakt s nepoznatim letećim objektom. Posada je prethodno uočila mali objekt, a zbog zatvaranja zračne luke zrakoplov je morao prekinuti slijetanje.
Istraga je potom pokazala da je u incident moglo biti uključeno više dronova. Süddeutsche Zeitung, NDR i WDR objavili su da su istražitelji 14. kolovoza u obližnjem Kabelsketalu pronašli i treću letjelicu. Na njoj su pronađeni tragovi tvari za koju se prema prvim procjenama moglo raditi o oko 50 grama heksogena, snažnog eksploziva.
Merz: Njemačka se sve više nalazi na nižanu hibridnih napada
Njemačke sigurnosne službe sada pokušavaju utvrditi ulogu svih pronađenih letjelica i jesu li bile dio istog plana. Tko je organizirao napad zasad nije službeno potvrđeno. Reuters navodi da njemačke vlasti još nisu formalno optužile Rusiju, iako se u njemačkim medijima i sigurnosnim krugovima spominje moguća povezanost s ruskim obavještajnim strukturama. Moskva je odbacila bilo kakvu umiješanost.
Merz je incident u Leipzigu opisao kao znak da se Njemačka sve više nalazi "na nišanu hibridnih napada". Kazao je da napadači sve spremnije prihvaćaju rizik velike materijalne štete, ali i mogućih ozljeda i pogibije ljudi.
Njemačka vlada na takve prijetnje namjerava odgovoriti jačanjem obrane. Merz je kao jednu od mjera naveo uspostavu centra za borbu protiv prijetnji dronovima u Magdeburgu, dok je drugu opisao kao odvraćanje, odnosno nametanje "cijene" onima koji stoje iza hibridnih napada.
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