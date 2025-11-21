Oglas

TELEFONSKI SASTANAK ČELNIKA

Merz, Macron i Starmer pozdravili "američke napore", ponudili Zelenskom "nepokolebljivu podršku"

Hina
21. stu. 2025. 15:17
Volodimir Zelenski
WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Njemački, francuski i britanski čelnici složili su se u petak tijekom telefonskog razgovora s ukrajinskim predsjednikom o "dugoročnom očuvanju vitalnih europskih i ukrajinskih interesa", navodi se u priopćenju ureda njemačkog kancelara.

Nakon predstavljanja američkog plana koji uključuje brojne ukrajinske ustupke Rusiji nakon gotovo četiri godine rata, Friedrich Merz, Emmanuel Macron i Keir Starmer pozdravili su "američke napore", ali i prenijeli Volodimiru Zelenskijom "njihovu potpunu i nepokolebljivu podršku na putu do trajnog i pravednog mira".

Četvorica čelnika "posebno su pozdravila predanost suverenitetu Ukrajine i spremnost da joj pruže čvrsta sigurnosna jamstva".

I dok američki plan odmah poziva na velike teritorijalne ustupke i ograničavanje  ukrajinskih oružanih snaga, Europljani žele da to bude "početna točka za sporazum i da ukrajinske oružane snage budu u stanju učinkovito braniti suverenitet Ukrajine".

Također su se obvezali da će "dugoročno težiti cilju očuvanja vitalnih europskih i ukrajinskih interesa", navodi se u izjavi vlade u Berlinu.

Ranije je glasnogovornik Friedricha Merza postavio sličan zahtjev, smatrajući važnim "da ukrajinske oružane snage ostanu sposobne braniti se".

Američki dužnosnik izjavio je u četvrtak da američki plan za Ukrajinu uključuje sigurnosna jamstva Washingtona i njegovih europskih saveznika jednaka jamstvima NATO-a u slučaju budućeg napada, potvrđujući ranija izvješća u tisku.

Prema tom planu, u koji je AFP imao uvid, Kijev bi se morao obvezati da se nikada neće pridružiti NATO-u i ne bi koristio mirovne snage, iako plan predviđa stacioniranje europskih borbenih zrakoplova u Poljskoj radi zaštite zemlje.

Američki plan od 28 točaka poziva na značajne teritorijalne ustupke, pri čemu se od Ukrajine očekuje da prepusti istok zemlje Rusiji i prihvati okupaciju dijela južne Ukrajine.

Također se predlaže ograničavanje ukrajinske vojske na 600.000 vojnika te lišavanja Ukrajine oružja dugog dometa.

Teme
emmanuel macron friedrich merz keir starmer rat u ukrajini ukrajina volodimir zelenski

