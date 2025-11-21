Policija objavila rekonstrukciju požara Vjesnikova nebodera: Preskočili ogradu i ušli u zgradu

"Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom 18-godišnjaka zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela "Teška kaznena djela protiv opće sigurnosti" u svezi kaznenog djela "Dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom". Sumnja se da je prvoosumnjičeni u ponedjeljak 17. studenoga oko 21:50 sati na Slavonskoj aveniji zajedno s drugoosumnjičenim 18-godišnjakom došao do zgrade Vjesnika gdje su zajedno preskočili ogradu i ušli u krug navedenog trgovačkog društva. Nakon toga sumnja se, zajedno s još jednim maloljetnikom ušli su u samu zgradu te se popeli na 15. kat zgrade gdje ih je dočekalo dvoje maloljetnika", stoji u priopćenju policije, zatim se dodaje: