Bijela kuća potvrdila tajne pregovore, Zelenski najavio razgovore s Trumpom
U Washingtonu je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt govorila o navodnom mirovnom planu Ukrajine i Rusije.
„Specijalni izaslanik Steve Witkoff i Marco Rubio tiho su radili na planu otprilike posljednjih mjesec dana“, rekla je novinarima.
„Angažirali su se s obje strane, Rusijom i Ukrajinom podjednako, kako bi razumjeli na što bi se te zemlje bile spremne obvezati kako bi se postigao trajan i održiv mir.“
Leavitt kaže da se razgovori nastavljaju, ali da neće „raspravljati o detaljima“ plana.
„To je dobar plan i za Rusiju i za Ukrajinu, i vjerujemo da bi trebao biti prihvatljiv objema stranama te da jako radimo na tome da ga ostvarimo.“
Leavitt: ‘Vrlo smo optimistični’ nakon razgovora
Potvrdil je i ranije navode da se američki ministar kopnene vojske Dan Driscoll danas sastao s Volodimirom Zelenskim.
„Razgovarali smo s njim, vrlo je optimističan nakon tog sastanka“, rekla je, a prenosi Sky News.
„Vodimo dobre razgovore s objema stranama u vezi s okončanjem ovog rata.“
Zelenski najavio razgovore s Trumpom
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da će pregovarati s Donaldom Trumpom o mirovnom planu koji podržavaju SAD, a koji od Kijeva traži bolne ustupke kako bi se okončala ruska invazija na zemlju.
Zelenskijev ured u četvrtak je potvrdio da je primio nacrt mirovnog plana, koji su pripremili američki i ruski dužnosnici, te da će u nadolazećim danima razgovarati s Trumpom o „postojećim diplomatskim prilikama i ključnim točkama potrebnima za mir“.
„Dogovorili smo se raditi na točkama plana kako bi dovele do dostojanstvenog završetka rata“, stoji u priopćenju Zelenskijeva ureda.
"Apsurdni i neprihvatljivi plan"
Kako piše Guardian, oprezni odgovor predsjedničke administracije uslijedio je nakon bijesnih osuda plana od strane nekih ukrajinskih dužnosnika, koji su ga nazvali „apsurdnim“ i neprihvatljivim. Zelenskijeva javna izjava stigla je dok je u četvrtak održavao razgovore s visokim američkim vojnim izaslanstvom, predvođenim ministrom kopnene vojske Danom Driscollom.
Driscoll – bivši kolega iz razreda američkog potpredsjednika JD Vancea – stigao je u Kijev s važnim porukama Bijele kuće, naveli su američki izvori. Oni su dodali da bi sljedećeg tjedna trebao otputovati u Moskvu kako bi s Kremljem razgovarao o planu.
Američki diplomati rekli su da Donald Trump pokušava postići mir „nevjerojatnim zamahom“. Njegova administracija slijedi „agresivan vremenski plan“ s Ukrajincima kako bi se postigao sporazum, te želi to učiniti u „najkraćem mogućem roku“.
Nakon jednosatnog sastanka između Driscolla i Zelenskog, otprava za poslove američkog veleposlanstva u Kijevu, Julie Davis, izjavila je: „Danas smo svjedočili iznimnom tempu diplomatskih aktivnosti. Nastavit ćemo te napore danas i sutra.“
Dužnosnici u Kijevu nisu bili impresionirani. Rekli su da je prijedlog, za koji se navodi da su ga sastavili Kirill Dmitrijev, bliski saveznik Vladimira Putina, i Trumpov posebni izaslanik Steve Witkoff, „provokacija“ čiji je cilj izazvati podjele i „dezorijentirati“ ukrajinske saveznike.
„Trenutačno nema znakova da je Kremlj spreman za ozbiljne pregovore. Putin pokušava kupiti vrijeme i izbjeći američke sankcije“, rekao je Oleksandr Merežko, predsjednik parlamentarnog odbora za vanjsku politiku Ukrajine. Dmitrijeva je odbacio kao „nikoga“.
