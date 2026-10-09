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"Neprihvatljivo"

Merz žestoko po bivšem njemačkom kancelaru: "Ogorčen sam, to je nemoralno"

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Hina
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09. lis. 2026. 15:14
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This handout photograph posted on @news_kremlin, the Telegram channel of the Russian presidential press office, on October 8, 2026, shows Russia's President Vladimir Putin and former German chancellor Gerhard Schroeder shaking hands
Handout / RUSSIAN PRESIDENTIAL PRESS OFFICE / AFP

Njemački kancelar Friedrich Merz i vicekancelar Lars Klingbeil oštro su u petak kritizirali bivšeg kancelara Gerharda Schrödera zbog njegovog posjeta rođendanskoj proslavi Vladimira Putina.

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Vladimir Putin jedini je odgovoran za rat u Ukrajini…i neizmjerne patnje civilnih žrtava, razdvojenih obitelji, za mrtve i ranjene“, priopćio je Steffen Meyer, jedan od glasnogovornika vlade.

On je rekao kako je kancelar Friedrich Merz (Kršćansko-demokratska unija, CDU) ogorčen Schröderovom posjetom Moskvi i ocijenio kako je „nemoralno“ što je bivši kancelar proslavio s Putinom rođendan.

Kao potpuno neprihvatljivim Schroederov posjet Moskvi je opisao i vicekancelar i stranački kolega Lars Klingbeil (Socijaldemokratska stranka Njemačke SPD).

„Putin vodi brutalnu agresiju protiv Ukrajine koji je ljudima donio neizmjerne patnje i stradanja“, rekao je Klingbeil u razgovoru za dnevnik Sueddeutsche Zeitung.

Službeni Kremlj je preko Telegram kanala prije toga objavio kako je „predsjednik pozvao starog prijatelja“ s fotografijom srdačnog susreta bivšeg kancelara i predsjednika Rusije.

Njemačka vlada je objavila kako prije toga nije bila obaviještena o Schröderovom putovanju u Moskvu ta da on tamo nije otišao „s pregovaračkim mandatom“. Schröder je prije susreta s Putinom postao članom upravnog odbora ruskog lanca supermarketa Globus.

Od ruske invazije na Ukrajinu bivši kancelar Gerhard Schröder se više puta našao na udaru kritika javnosti zbog održavanja veza s Moskvom. Nakon odlaska s dužnosti kancelara, Schröder je obnašao više važnih poslovnih dužnosti u naftnom koncernu Gazprom a smatra se i jednim od glavnih pokretača gradnje plinovoda Sjeverni tok.

Schröder je unatoč višestrukim pokušajima izbacivanja iz stranke još uvijek član SPD-a.

Teme
gerhard schroeder njemačka vlada rat u ukrajini ruske poslovne veze vladimir putin

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