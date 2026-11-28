Valentyn Ogirenko/REUTERS

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisao je uredbu kojom se medijima zabranjuje objavljivanje informacija o šteti na kritičnoj infrastrukturi, kao i o rokovima potrebnima za njezinu sanaciju.

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Uredbom donesenom 28. studenoga na snagu je stupila odluka ukrajinskog Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu od 23. listopada, čiji je cilj povećati zaštitu kritične infrastrukture uoči sezone grijanja 2026./2027.

Kako piše Ukrajinska pravda, ukrajinska vlada dužna je poduzeti hitne mjere kako bi se medijima zabranilo izvještavanje o oštećenjima kritične infrastrukture i rokovima njezine obnove.

Zabrana se odnosi i na izvještavanje o napretku izgradnje zaštitnih konstrukcija na ključnim objektima energetskog sektora i objektima koji pružaju osnovne javne usluge, uključujući projekte obuhvaćene sveobuhvatnim planovima otpornosti regija i pojedinih gradova.

Ukrajinsko Ministarstvo obrane i Glavni stožer dobili su zadaću izraditi i odobriti plan zaštite pojedinih ključnih objekata sektora goriva i energetike od zračnih napada.

Plan mora uključivati i imenovanje konkretnih dužnosnika koji će biti "odgovorni za osiguravanje stalne protuzračne zaštite prioritetnih objekata kritične infrastrukture", navodi se u odluci.

Provedba zabrane mogla bi biti otežana

Savjetnk Zelenskog za komunikacije Dmitro Litvin rekao je novinarima da će vlada, ukrajinska sigurnosna služba i eventualno druge nadležne institucije najprije utvrditi način provedbe zabrane izvještavanja o šteti na kritičnoj infrastrukturi.

Istaknuo je da će provedba zabrane biti otežana jer se velik dio takvih informacija objavljuje na anonimnim kanalima na Telegramu.