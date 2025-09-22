U centru Zagreba danas zabranjeno voziti aute

Dodaje i da su izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana (GUP) omogućile pokretanje procedure za cjelovito uređenje nove pješačke zone od Gundulićeve do Praške, uključujući i sjeverni dio Preradovićeve i Gajeve. U planu je, kažu, proširenje pješačke zone i na druge lokacije, za Ulicu Pod zidom za to postoje višegodišnji zahtjevi, a dio Martićeve kod HNB-a također se planira zatvoriti za promet i rekonstruirati.