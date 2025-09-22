Odnosi Sjevera i Juga naglo su se pogoršali pod bivšim konzervativnim južnokorejskim predsjednikom Yoon Suk Yeolom (2022.-2024.), koji je zauzeo čvrst stav protiv Pjongjanga. Sjever je od tada službeno odustao od bilo kakvih planova za ponovno ujedinjenje, pa je čak i dinamitom uništio stare međukorejske ceste i željeznice izgrađene tijekom razdoblja detanta u prethodnim desetljećima.