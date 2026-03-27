Oglas

Ministri vanjskih poslova G7 zahtijevaju prekid napada na civile u iranskom ratu

author
Hina
|
27. ožu. 2026. 17:37
Brendan Smialowski / via REUTERS

Ministri vanjskih poslova skupine G7 pozvali su u petak na hitan prekid napada na civile i civilnu infrastrukturu u ratu u Iranu.

Oglas

U zajedničkoj izjavi dogovorenoj drugoga dana sastanka članica G7 u Francuskoj, ovogodišnjoj zemlji domaćinu, ministri su rekli da su istaknuli značaj minimaliziranja utjecaja sukoba na regionalne partnere, civilno stanovništvo i kritičnu infrastrukturu.

"Usredotočili smo se na vrijednost raznih partnerstava, koordinacije i inicijativa potpore, uključujući i ublažavanje globalnih ekonomskih šokova poput poremećaja u komercijalnim lancima opskrbe koji obuhvaćaju ekonomski, energetski i komercijalni sektor, a imaju izravan utjecaj na naše građane", stoji u objavi u koju je imao uvid i Reuters.

Ministri su ponovili i potrebu za povratom sigurne, besplatne plovidbe Hormuškim tjesnacem.

Članice G7 su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Kanada, Francuska, Njemačka, Italija i Japan, a stalni je član i Europska unija, koja sudjeluje na svim sastancima, ali ne predsjeda niti je domaćin samita.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
američko-izraelski napad na iran g7 rat u iranu sastanak g7

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ