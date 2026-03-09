IEA poziva članice G7 na koordinirano otpuštanje nafte iz rezervi za hitne slučajeve

Međunarodna agencija za energiju (IEA) pozvala je članice G7 da koordinirano plasiraju na tržište naftu iz rezervi za hitne slučajeve, rekao je japanski ministar financija Satsuki Katayama, uz ocjenu SAD-a da bi trebalo biti otpušteno do 400 milijuna barela, prema izvješću Financial Timesa.
Američki dužnosnici drže da bi grupa iz rezervi trebala otpustiti od 300 milijuna do 400 milijuna barela nafte, rekao je za Financial Times neimenovani izvor.
Članice drže u strateškim rezervama više od 1,24 milijardi barela nafte, a još 600 milijuna barela drži industrija, citirao je FT podatke iz povjerljivog dokumenta.
Te bi zalihe, prema dokumentu, mogle pokriti gotovo mjesec dana ukupne potražnje članica IEA-e odnosno više od 140 dana neto uvoza.
Uz SAD, otpuštanje rezervi podržavale su u trenutku objave FT-ovog izvješća još dvije zemlje, prema izvorima upućenim u razgovore.
„IEA je pozvala svaku zemlju na koordinirano oslobađanje nafte iz rezervi za hitne slučajeve“, rekao je japanski ministar Katayama.
Iz IEA-e nisu odmah odgovorili na Reutersov upit da komentiraju informaciju japanskog ministra.
Francuska trenutno predsjeda skupinom G7 i ministar financija Roland Lescure rekao je u ponedjeljak da će na sastanku G7 sudjelovati ministri financija i guverneri središnjih banaka.
Tema su razgovora iranska blokada Hormuškog tjesnaca kojim prolazi gotovo petina svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina.
Iran je nakon američko-izraelskog napada ispalio projektile i dronove na Izrael i na američke baze u zemljama uz Perzijski zaljev, poručivši i da zbog rata preuzima kontrolu nad tjesnacem i zabranjuje prolaz brodova povezanih sa SAD-om, Izraelom i europskim zemljama.
Osiguravatelji su otkazali pokriće za brodove u regiji, a pojedini veliki proizvođači smanjili su opskrbu.
Ulagači pak strahuju da bi se sukob mogao protegnuti na dulje vremensko razdoblje i u takvim su uvjetima cijene nafte na londonskom tržištu u ponedjeljak poskočile za više od 25 posto, dosegnuvši najviše razine od sredine 2022. godine.
Koordinacija je ključna jer sukob možda jest lokalne prirode, ali ima globalne posljedice, rekao je francuski ministar.
"Odluka još nije donesena", naglasio je Lescure novinarima u Bruxellesu nakon sastanka.
"Suglasili smo se da ćemo, po potrebi, upotrijebiti sve nužne alate kako bismo stabilizirali tržište, uključujući i moguće otpuštanje nužnih zaliha", naveo je francuski ministar.
Vlade pažljivo prate situaciju i trenutno nema problema u opskrbi ni u Europi ni u SAD-u, dometnuo je.
