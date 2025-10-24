Miro Kovač: Odlučimo se, želimo li biti rentijerska država ili ćemo biti pametni

"Iako se to ne formulira na tim razinama, budem ja ovdje. Sugerira se "da Europskoj uniji", "ne NATO članstvu" za Ukrajinu. Blizu smo dogovora, a sad je pitanje samog odnosa Amerikanaca i Rusa, odnosno hoće li Trump uspjeti protiv tzv. "trajnika", koji desetljećima pripremaju odluke za američku vanjsku politiku. U strateškom smislu treba biti realan, ne ulazeći u kategorije zaštite ljudskih prava i strašnih ljudskih sudbina. To su sporedna, drugorazredna, bojišta. Primjerice, za Amerikance je Gaza sporedno, drugorazredno, "bojište", njih čeka ono pravo, a to je Kina. Riječ je o državi koja, prema procjenama, predstavlja 30 posto svjetske proizvodnje, a prije 25 godina su bili na šest posto. Očekuje se da će za pet godina udio biti 45 posto. Tako stvari stoje. Na planu umjetne inteligencije su Kinezi strašno napredovali i za američke su sankcije rekli da su unilateralne. Dakle, jednostrane."