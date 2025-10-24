VANJSKA POLITIKA
Miro Kovač: Odlučimo se, želimo li biti rentijerska država ili ćemo biti pametni
Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač u N1 Studiju uživo s Ninom Kljenak, komentirao je događaje u Hrvatskoj i svijetu.
Predsjednik Zoran Milanović odlazi u Vatikan, gdje Hrvatska još uvijek nema veleposlanika. Iz Ureda predsjednika tvrde da su oni spremni imenovati ga i sugerirali da je krivnja na strani Vlade.
"Priželjkujem da opet dođemo u okolnosti kad se o veleposlanicima nešto pročita i dozna gdje tko ide. Tako je drugdje, tako je bilo nekad i kod nas. To ne bi trebala biti tema za širu javnost, ali sad, naravno, jest", kazao je Kovač.
Velike se stvari događaju u svijetu, a u neposrednoj hrvatskoj blizini trebao se održati sada odgođeni sastanak Vladimira Putina i Donalda Trumpa. Malo nakon te odgode, američki predsjednik uveo je sankcije za ruske naftne kompanije.
"Ne očekujem da će Putin prestati s vojnim operacijama. Odlučio je ići do kraja i spreman je samo na kompromis koji njemu odgovara. Također, primijetio sam da više nitko ne govori o vraćanju teritorija. Čak i Volodimir Zelenski kaže da treba zamrznuti stanje na teritoriju. Nitko više ne govori ni o članstvu u NATO savezu", rekao je Kovač pa nastavio:
"Iako se to ne formulira na tim razinama, budem ja ovdje. Sugerira se "da Europskoj uniji", "ne NATO članstvu" za Ukrajinu. Blizu smo dogovora, a sad je pitanje samog odnosa Amerikanaca i Rusa, odnosno hoće li Trump uspjeti protiv tzv. "trajnika", koji desetljećima pripremaju odluke za američku vanjsku politiku. U strateškom smislu treba biti realan, ne ulazeći u kategorije zaštite ljudskih prava i strašnih ljudskih sudbina. To su sporedna, drugorazredna, bojišta. Primjerice, za Amerikance je Gaza sporedno, drugorazredno, "bojište", njih čeka ono pravo, a to je Kina. Riječ je o državi koja, prema procjenama, predstavlja 30 posto svjetske proizvodnje, a prije 25 godina su bili na šest posto. Očekuje se da će za pet godina udio biti 45 posto. Tako stvari stoje. Na planu umjetne inteligencije su Kinezi strašno napredovali i za američke su sankcije rekli da su unilateralne. Dakle, jednostrane."
Svodi li se hrvatska politika na poslušnost?
"Kad govorimo o industrijskoj proizvodnji i razvoju, moramo se zapitati, kao i neki drugi, koji ćemo dugoročni model imati. Hoćemo li biti rentijerska država zbog turizma ili ćemo biti pametni, ići na pametnu diversifikaciju. Ako budemo samo sljedbenici, nećemo uspjeti konkurirati Kinezima, to je realno", govori Kovač.
