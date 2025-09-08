"Dakle, nije on prvi. Ne znam zna li on za to, ali to nije ni bitno. Putin je na Aljasci očito izašao s jednim prijedlogom koji se svidio Trumpu, ali se očito nije svidio Volodimiru Zelenskom. Europljani su u velikoj mjeri podržali Zelenskog, koji ne želi evakuirati Donjecku oblast, što znači da od tog sporazuma s Rusima nema ništa. Rat ide dalje, sada je samo pitanje imaju li Amerikanci mehanizme kojima bi natjerali Putina na pregovore. Kako sada stvari stoje, očito je da ih nemaju", dodao je.