Musk odustaje od osnivanja nove stranke

Jim WATSON / AFP

Milijarder Elon Musk potiho gasi planove za osnivanje svoje političke stranke, govoreći saveznicima da se želi usredotočiti na svoje tvrtke, objavio je u utorak Wall Street Journal, pozivajući se na ljude upoznate s planovima.

Podijeli

Oglas

Musk je u srpnju predstavio 'Američku stranku' nakon javnog spora s predsjednikom Donaldom Trumpom oko zakona o smanjenju poreza i potrošnji.

Odnedavno se bavi održavanjem veza s potpredsjednikom J. D. Vanceom, navodi WSJ, te je suradnicima priznao da bi osnivanje političke stranke naštetilo njegovom odnosu s Vanceom.

Musk, najbogatiji čovjek na svijetu, i njegovi suradnici rekli su ljudima bliskim Vanceu da milijarder razmatra korištenje dijela svojih financijskih sredstava kako bi podržao Vancea ako se odluči kandidirati za predsjednika 2028., navodi list.

Izvršni direktor Tesle i SpaceX-a potrošio je gotovo 300 milijuna dolara u 2024. kako bi pomogao Trumpu i drugim republikancima na izborima, vršeći golem utjecaj u prvih nekoliko tjedana Trumpova mandata kao šef novoosnovanog odjela za učinkovitost (DOGE).

Vance, koji je pozvao na primirje nakon Muskove javne svađe s Trumpom, podijelio je da je zamolio Muska da se vrati republikancima.

Dionice Muskove Tesle pale su za više od 18% ove godine

Musk je također upozorio da predstoji "nekoliko teških kvartala" nakon što je Trumpova administracija prestala podržavati električna vozila.

Ulagači se brinu hoće li on moći posvetiti dovoljno vremena i pažnje Tesli zbog njegovih ambicija za novu političku stranku.