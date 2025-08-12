Musk prijeti tužbom protiv Applea

Prošle godine Apple je s OpenAI‑jem dogovorio partnerstvo, u okviru kojeg je na Appleove mobitele, tablete i prijenosna računala integriran ChatGPT. Musk je tada rekao da će zabraniti upotrebu Appleovih uređaja u svojim kompanijama ako u njima OpenAI bude integriran na razini operativnog sustava, karakterizirajući tu integraciju kao "neprihvatljivu povredu sigurnosti".