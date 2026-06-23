invazivne vrste na balearima
Najezda zmija prijeti poznatom turističkom odredištu
Balearski otoci suočavaju se s ozbiljnom prijetnjom bioraznolikosti zbog širenja potkovičaste zmije (Hemorrhois hippocrepis), invazivne vrste koja se posljednjih godina ubrzano proširila Ibizom, Formenterom i dijelovima Mallorce. Stručnjaci upozoravaju da je upravo ova zmija postala jedan od najvećih izazova za očuvanje autohtonih vrsta na otocima.
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Zmija je na Balearske otoke stigla slučajno početkom 2000-ih godina, zajedno s velikim ukrasnim maslinama dopremljenima iz kontinentalne Španjolske za potrebe uređenja okućnica i turističkih kompleksa. Prvi primjerak zabilježen je na Ibizi 2003. godine, a ubrzo se proširila i na druge otoke.
Danas je, prema procjenama stručnjaka, čak 90 posto Ibize kolonizirano ovom vrstom. Iako nije opasna za ljude, predstavlja vršnog predatora u ekosustavu u kojem nema prirodnih neprijatelja. Najveću štetu trpe autohtoni gušteri, posebno pitijski zidni gušter (Podarcis pityusensis), vrsta koja živi isključivo na Ibizi, Formenteri i okolnim otočićima, javlja Euronews.
Izumiru gušteri
Znanstvenici su već potvrdili lokalna izumiranja guštera na desetak manjih otočića. Dodatnu zabrinutost izazvalo je otkriće iz 2024. godine kada je prvi put snimljena potkovičasta zmija kako pliva između otoka u potrazi za novim područjima i plijenom.
Gušteri imaju ključnu ulogu u održavanju ekološke ravnoteže jer kontroliraju populacije kukaca, raspršuju sjeme i sudjeluju u oprašivanju biljaka. Njihov nestanak mogao bi imati dugoročne posljedice za otočne ekosustave.
Na Baleare navalile još tri invazivne vrste zmija
Balearske vlasti pokušavaju suzbiti širenje vrste već godinama. Od 2016. uhvaćeno je oko 12.000 zmija, a uvedena su i ograničenja na uvoz određenih stabala tijekom razdoblja kada se zmije razmnožavaju. Ipak, stručnjaci smatraju da su mjere uvedene prekasno te da je potpuno zaustavljanje širenja vrste sve manje izgledno.
Osim potkovičaste zmije, na Balearima su se posljednjih desetljeća pojavile i druge invazivne vrste poput ljestvičaste zmije, ribarske zmije i montpeljerske zmije. Srećom, otrovne vrste koje žive u dijelovima Španjolske zasad nisu stigle na otočje.
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