Balearske vlasti pokušavaju suzbiti širenje vrste već godinama. Od 2016. uhvaćeno je oko 12.000 zmija, a uvedena su i ograničenja na uvoz određenih stabala tijekom razdoblja kada se zmije razmnožavaju. Ipak, stručnjaci smatraju da su mjere uvedene prekasno te da je potpuno zaustavljanje širenja vrste sve manje izgledno.