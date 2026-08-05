Suša je već u indeksima, ali ne i u sustavu upozoravanja: Tko u Hrvatskoj zapravo izdaje alarm?

Prema izgledima vremena, predstoji novi toplinski val, a to znači dodatni pritisak na već oslabljenu vodnu bilancu. Što su temperature više, to je potencijalna evapotranspiracija jača, a to znači da se tlo i vegetacija brže isušuju. Ako uz to izostanu ozbiljnije oborine, SPEI će se dodatno pogoršati, a sušni signal postat će izraženiji ne samo na meteorološkoj nego i na hidrološkoj razini.