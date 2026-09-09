Idlib
Najmanje 14 poginulih u eksploziji skladišta oružja u Siriji
Vlasti nisu objasnile što je izazvalo eksploziju u blizini grada Sarmade.
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Najmanje 14 ljudi poginulo je u eksploziji privremenog skladišta oružja i ratnih ostataka u blizini Sarmade, grada u sirijskoj pokrajini Idlib, izvijestila je državna televizija.
U eksploziji koja se dogodila u srijedu ozlijeđeno je još 11 ljudi, dok se gust dim iz požara koji je potom izbio satima uzdizao iznad mjesta nesreće, piše Al Jazeera.
Sirijsko Ministarstvo obrane priopćilo je da među ozlijeđenima ima i njegovih pripadnika.
Državna novinska agencija prethodno je izvijestila da su hitne službe odmah upućene na teren nakon eksplozije u selu Burj Elnumra u ruralnom području sjevernog Idliba.
Međutim, naknadne eksplozije otežavale su vatrogascima gašenje požara.
Spasilačke ekipe tragaju za preživjelima zarobljenima pod ruševinama. Fotograf novinske agencije Associated Press izvijestio je da je vidio kako s mjesta eksplozije izvlače tijela poginulih.
Vlasti nisu objasnile što je izazvalo eksploziju, ali takvi su incidenti česti u Siriji, zemlji koja je tek nedavno izašla iz rata dugog više od deset godina.
U uništenom skladištu čuvali su se oružje i streljivo zaostali iz sirijskog ustanka i građanskog rata, koji je trajao od 2011. do 2024. godine, priopćilo je Ministarstvo obrane, a prenijela državna novinska agencija SANA.
Prethodno je 1. rujna u Binnishu, također u pokrajini Idlib, eksplodiralo vozilo koje je prevozilo streljivo. Poginulo je pet ljudi, dok ih je još nekoliko ozlijeđeno, izvijestili su sirijski državni mediji.
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