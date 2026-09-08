okupirana Golan visoravan
UN kaže da bi izraelske operacije u Siriji "mogle predstavljati ratni zločin"
Komisija Ujedinjenih naroda za istragu o Siriji u utorak je upozorila na sve intenzivniju izraelsku vojnu aktivnost na sirijskom teritoriju, navodeći da bi pojedini postupci, uključujući pritvaranje civila, mogli predstavljati ratne zločine.
Predstavljajući izvješće Vijeću UN-a za ljudska prava u Ženevi, povjerenica Fionnuala Ní Aoláin rekla je da su izraelske operacije na jugu Sirije postale "sve trajnije i ukorijenjenije". Prema njezinim riječima, izraelske snage redovito provode kopnene upade, ophodnje, racije i pretrage koje izravno utječu na lokalno stanovništvo.
Komisija je dokumentirala postavljanje privremenih kontrolnih točaka i fiksne vojne infrastrukture na sirijskom teritoriju, posebice u južnim pokrajinama Quneitra i Daraa.
Prema podacima Komisije, do lipnja je identificirano 49 Sirijaca, među kojima je i dvoje djece, koje je izraelska vojska pritvorila na sirijskom teritoriju i za koje se vjeruje da su prebačeni preko granice u Izrael.
"Takvi postupci mogu predstavljati ratne zločine", rekla je Ní Aoláin.
Komisija je također izrazila zabrinutost zbog navoda da su neki pritvorenici držani bez mogućnosti kontakta s vanjskim svijetom, što je izazvalo strah od mogućeg mučenja ili zlostavljanja. U izvješću se navodi i da je izraelska vojna aktivnost dovela do raseljavanja dijela lokalnog stanovništva.
Izrael tvrdi da je vojna prisutnost nužna zbog sigurnosti
Izraelska misija pri UN-u odbacila je optužbe Komisije, nazvavši sjednicu "kampanjom protiv Izraela". Izrael tvrdi da nema teritorijalne pretenzije prema Siriji te da je njegov vojni raspored ograničen na privremenu tampon-zonu, koja obuhvaća oko 0,1 posto sirijskog teritorija, s ciljem zaštite izraelskog stanovništva od sigurnosnih prijetnji.
Izraelske snage ušle su u tampon-zonu pod nadzorom UN-a nakon pada režima Bašara al-Asada u prosincu 2024. Izrael je tada potez opisao kao privremen i nužan radi osiguranja granice tijekom političke tranzicije.
Od tada je Izrael izveo stotine zračnih napada na sirijsku vojnu infrastrukturu te zauzeo nove položaje dublje na sirijskom teritoriju. Sirijska vlada i UN tvrde da takve aktivnosti predstavljaju kršenje sirijskog suvereniteta i sporazuma o razdvajanju snaga iz 1974. godine, kojim su nakon rata na Bliskom istoku 1973. uređeni odnosi izraelskih i sirijskih snaga.
Izrael, međutim, svoje vojne aktivnosti opravdava potrebom zaštite vlastite sigurnosti.
Komisija je izraelsku prisutnost na pojedinim područjima opisala kao "ratnu okupaciju" te podržala stajalište glavnog tajnika UN-a Antónija Guterresa koji poručuje kako kršenja sirijskog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti moraju prestati.
Sirijska delegacija pozdravila je nalaze Komisije i ponovno osudila izraelske operacije, ocijenivši ih kršenjem međunarodnog prava i sporazuma iz 1974. godine. Damask je istodobno istaknuo spremnost na suradnju s UN-ovim mehanizmima za ljudska prava i nastavak procesa utvrđivanja odgovornosti za zločine počinjene tijekom vladavine bivšeg režima.
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