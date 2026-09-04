25. GODIŠNJICA
Trump ukinuo sankcije istaknutim regruterima i financijerima al-Qaede uoči 11. rujna
Američka administracija Donalda Trumpa u kolovozu je ukinula sankcije nizu osoba povezanih sa sirijskim ogrankom al-Qaede, među kojima je i saudijski klerik Abdullah Muhaysini, poznat po novačenju mladih boraca i bombaša samoubojica.
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Odluka je donesena u sklopu šireg poteza Washingtona kojim je 24. kolovoza ukinuta američka oznaka Sirije kao države sponzora terorizma, a al-Nusrah Front, poznat i kao Hayat Tahrir al-Sham (HTS), uklonjen je s američkog popisa posebno označenih globalnih terorista. Istoga je dana američko Ministarstvo financija uklonilo HTS i s popisa blokiranih osoba i subjekata.
The Grayzone navodi da su među osobama koje su dobile olakšanje od američkih sankcija i Abu Sulayman al-Muhajir, kojega opisuje kao istaknutog regrutera al-Qaede u Australiji, kuvajtski financijer Shafi Sultan Mohammed al-Ajmi te Abdul Samrez Jashari, albanski borac koji je kasnije dobio visoku ulogu u sirijskoj vojsci.
Slučaj Muhaysinija
Posebnu pozornost portal posvećuje Muhaysiniju. Prema navodima članka, on je 2015. snimljen među zarobljenim pripadnicima sirijske vojske nakon zauzimanja zračne baze u pokrajini Idlib. U snimljenoj poruci opravdavao je njihovo ubojstvo.
"Ne volim ih nazivati sunitima. Nekada su bili suniti, ali su postali otpadnici kada su se pridružili režimu Alavita", rekao je Muhaysini, prema The Grayzoneu. Ubrzo nakon toga 56 zarobljenika postrojeno je i ubijeno.
Muhaysini je u Siriju stigao 2014. godine, gdje je djelovao među najmoćnijim pobunjeničkim skupinama i sudjelovao u pokušajima njihova ujedinjavanja. Prema članku, bio je povezan i s kampanjom prikupljanja novca za oružanu oporbu koja je 2015. prikupila oko pet milijuna dolara.
Portal također navodi da je Muhaysinijeva mreža 2018. novačila maloljetnike u izbjegličkom kampu Atmeh na sirijsko-turskoj granici. Tvrdi se da su adolescentima davane puške prije nego što su slani na druga područja u pokrajini Idlib.
Nakon pada vlade Bašara al-Asada u prosincu 2024., Muhaysini se ponovno pojavio u Damasku. Prema The Grayzoneu, iz Omejadske džamije tada je poručio: "Doista vjerujem da u raju postoje cijela sela za ljude Levanta."
Promjena američke politike prema Siriji
Američka odluka o uklanjanju sankcija donesena je u sklopu šire promjene politike prema Siriji. Američki državni tajnik Marco Rubio 24. kolovoza rekao je da te mjere predstavljaju "još jedan povijesni korak predsjednika Trumpa kojim se sirijskom narodu daje put prema prosperitetu".
Prema službenim američkim podacima, Washington je pritom ukinuo oznaku al-Nusrah Fronta kao posebno označene globalne terorističke organizacije te ga uklonio s popisa sankcioniranih osoba i organizacija.
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