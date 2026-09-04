Trump ukinuo sankcije istaknutim regruterima i financijerima al-Qaede uoči 11. rujna

Odluka je donesena u sklopu šireg poteza Washingtona kojim je 24. kolovoza ukinuta američka oznaka Sirije kao države sponzora terorizma, a al-Nusrah Front, poznat i kao Hayat Tahrir al-Sham (HTS), uklonjen je s američkog popisa posebno označenih globalnih terorista. Istoga je dana američko Ministarstvo financija uklonilo HTS i s popisa blokiranih osoba i subjekata.