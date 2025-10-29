„(Francuski predsjednik Emmanuel) Macron poznat je po tome što sanja o Napoleonovim ‘lovorikama’. Međutim, njegovo poznavanje povijesti je sramotno slabo. Ne samo da je preskočio dio udžbenika o završetku Napoleonova pohoda na Rusiju, već je propustio i lekcije o pokušaju švedskog kralja Karla XII. da porazi Rusiju uz pomoć izdajničkog hetmana Ivana Mazepe, što je završilo švedskim porazom kod Poltave. Macron bi se trebao prisjetiti poznatih riječi ruskog povjesničara Vasilija Kljjučevskog – povijest ne poučava, već kažnjava neznanje“, dodaje SVR.