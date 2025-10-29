Ruska Vanjska obavještajna služba (SVR) tvrdi da će jezgru formacije činiti jurišnici iz Francuske legije stranaca, pretežno iz zemalja Latinske Amerike.
Prema priopćenju SVR-a, jezgru te formacije činit će jurišnici iz Francuske legije stranaca, uglavnom iz zemalja Latinske Amerike, piše Anadolu Ajansı.
„Trenutačno su legionari već smješteni u poljskim pograničnim regijama uz Ukrajinu, gdje prolaze intenzivnu borbenu obuku te primaju oružje i vojnu opremu. Njihovo premještanje u središnje dijelove Ukrajine planirano je u bliskoj budućnosti“, navodi se u izjavi.
SVR također tvrdi da bolnice u Francuskoj ubrzano proširuju kapacitete, stvarajući stotine dodatnih kreveta za ranjene vojnike, dok liječnici prolaze specijaliziranu obuku za rad u ratnim uvjetima.
U slučaju curenja informacija o toj operaciji, Pariz će navodno tvrditi da se radi samo o manjoj skupini instruktora koji dolaze u Ukrajinu kako bi obučavali mobilizirane ukrajinske vojnike.
„(Francuski predsjednik Emmanuel) Macron poznat je po tome što sanja o Napoleonovim ‘lovorikama’. Međutim, njegovo poznavanje povijesti je sramotno slabo. Ne samo da je preskočio dio udžbenika o završetku Napoleonova pohoda na Rusiju, već je propustio i lekcije o pokušaju švedskog kralja Karla XII. da porazi Rusiju uz pomoć izdajničkog hetmana Ivana Mazepe, što je završilo švedskim porazom kod Poltave. Macron bi se trebao prisjetiti poznatih riječi ruskog povjesničara Vasilija Kljjučevskog – povijest ne poučava, već kažnjava neznanje“, dodaje SVR.
